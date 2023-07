Aquamarina. Los residentes deben esquivar las aguas malolientes. Aquamarina una urbanización cerca de La Puntilla, no tiene alcantarillado y usa pozos sépticos Agencia (Ag-extra)

La falta de alcantarillado en varias urbanizaciones de La Puntilla es una problemática que afecta directamente a miles de personas, sin embargo, todo apunta a que este es un tema del que los concejales del cantón Samborondón prefieren evitar hablar, o al menos eso se evidenció cuando EXPRESO les consultó sobre la situación.

Ante el reclamo ciudadano que se repite constantemente por parte de los residentes de: Aquamarina, Los Lagos, Del Rey, Biblos, entre otras urbanizaciones afectadas por vivir sobre pozos sépticos en pleno siglo XXI, un equipo periodístico de este Diario buscó una respuesta de los ediles que recientemente fueron posesionados, sin embargo, y pese a las múltiples insistencias no se encontró ninguna respuesta.

Ni Carlos Xavier Andrade ni José Francisco Tapia ni Yilda Rivera, representantes del Partido Social Cristiano; ni Alexis Calderón ni Walter Tagle, de Revolución Ciudadana; ni Elena Scheelje, de Centro Democrático, respondieron al llamado que EXPRESO realizó de manera directa y a través del Departamento de Comunicación del Municipio de Samborondón, por el cual se le hicieron llegar las preguntas, para conocer qué soluciones se pueden plantear para evitar el uso de pozos sépticos en algunas urbanizaciones y cuándo podrían ponerse en marcha estos proyectos para La Puntilla.

Ante esta falta de respuestas, los ciudadanos de Samborondón catalogaron esto como un ‘silencio cómplice’, que los vuelve responsables del problema. “Es una falta de respeto. ¿Para qué los escogimos si no buscarán soluciones a nuestros problemas? Deberían estar pendientes de las necesidades de los ciudadanos. Si ni Amagua ni el Municipio hacen nada y ellos guardan silencio, con su quemeimportismo se convierten en cómplices”, reclamó indignado Camilo Estrada, morador de la zona de El Tornero, quien considera que este problema no es exclusivo de las urbanizaciones con pozo séptico. “Somos una comunidad unida, además, si otras urbanizaciones se inundan, eso nos afectará a todos, desde el tráfico que se provocará hasta la imagen de todo Samborondón que cada vez cae más”, recalcó Estrada.

Pese al silencio de los seis concejales, quien sí respondió a EXPRESO en una entrevista previa, fue Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón, quien reconoció la falta de alcantarillado en esta zona. “En La Puntilla, son 6 o 7 ciudadelas que fueron construidas hace más de 40 años y que cuentan con pozo séptico. Con ellas sí se ha trabajado en propuestas para tener alcantarillado, pero sí, la obra es muy, muy costosa”, dijo Yúnez, quien aseguró que la falta de dinero en el Municipio es uno de los impedimentos. “El Municipio, hasta ahora, no ha tenido los recursos para ejecutarla; implicaría, más allá del dinero, romper calles para colocar las tuberías. Por ello, debería ser todo socializado y aceptado”, detalló el alcalde, quien coincide con lo dicho anteriormente por Miguel Alvarado, representante de Amagua. “Se deben instalar redes y se necesita un lugar físico para poner la planta de tratamiento y para eso la ciudadela debe dar un espacio y estar dispuesto a correr con los gastos o al menos una parte de eso”, mencionó Alvarado, quien considera que esto podría ser impedimento para la aplicación del alcantarillado.

Pese a las trabas que se dan para la realización del proyecto, especialistas consideran que es un tema que urge ser cristalizado. “Como ha crecido tanto La Puntilla ya es necesario que se construya un solo sistema de alcantarillado integral, ya no solo alcantarillado por ciudadela. Esto es una inversión muy costosa, pero es necesario hacerlo. Se puede considerar un financiamiento externo o ir por fases, pero es algo que se debe realizar. De hecho, hay una normativa que no permite la utilización de pozos en zonas urbanas”, dijo enfática Cecibel Zambrano, directora de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Espíritu Santo en Samborondón, que explica que las consecuencias por el uso de pozo séptico son muy negativas. “La acumulación de gases nocivos, los malos olores, la proliferación de insectos y roedores, y el gasto por limpieza de pozos afectan a los residentes. Ya no se puede vivir con ese sistema”, sentenció Zambrano.

Sobre las afectaciones no solo económicas y estructurales, la doctora Bianca Lavaye explica que esta situación podría desembocar en enfermedades. “La presencia de pozos sépticos podría incrementar la tifoidea en La Puntilla, porque los alimentos y el agua se verán directamente contaminados... son focos infecciosos que podrían derivar en otras enfermedades que tienen que ver con parásitos y otras bacterias”, detalló la profesional, quien sugiere a las autoridades o a quienes les compete la colocación del alcantarillado o se dé el estricto mantenimiento a los pozos.

Sin embargo, mientras los ediles guardan silencio y los especialistas dan sus criterios, los residentes de La Puntilla continúan conviviendo con los pozos pestilentes que provocan gastos cada vez con más frecuencia y con el temor que las lluvias los deje hundidos bajo la pestilente agua de los pozos sépticos.