Spider-Man y Blancanieves interactuaron en el mismo lugar. Pero no se trataba de una nueva cinta de ficción, sino del festejo por Halloween para los más pequeños de la ciudadela La Puntilla, en Samborondón, donde la comunidad lleva realizando este evento para las familias desde 2018.

La noche del pasado 28 de octubre llegó Halloween por adelantado al parque Gómez Lince, perteneciente a esta urbanización, donde las calabazas, fantasmas y tiras de color negro y naranja se podían ver a lo largo de este espacio.

Pero las calabazas de adorno no eran lo que más llamaba la atención, sino cómo Batman jugaba con Cenicienta y con un fantasma en los columpios del parque, cada uno con su calabaza llena de dulces y uno que otro caramelo que se caía de la misma.

Evento. Las familias disfrutaron de las variadas actividades organizadas para los pequeños. Christian Vinueza

Los niños se encontraban corriendo, unos jugando con sus amigos y otros desesperados por ver a las princesas y villanos de Disney del show, que finalmente comenzó una vez que el reloj marcó las 17:00.

Burbujas, humo y canciones de las películas emblemáticas de la compañía del ratón Mickey sonaban, mientras los más pequeños saltaban, se reían y aplaudían.

Una vez que culminó el espectáculo, se repartieron dulces entre todos los niños.

Por su parte, los padres lucieron agotados de cuidar a los más pequeños del hogar pero con una sonrisa en su rostro, pues esta fue una oportunidad de pasarla en familia y entre vecinos en un ambiente tranquilo, pues la inseguridad y temor por la delincuencia no pasaron por sus cabezas nunca.

La delincuencia nos frena de salir, pero por la comodidad de tener estos eventos se puede disfrutar de la calma que tanto necesitamos.

María Ayala, residente de La Puntilla

“Aquí me siento segura, pues no estamos asistiendo a nada, ni a centros comerciales con los niños... Ahorita por la inseguridad la gente prefiere permanecer en la ciudadela que estar fuera de ella”, reconoció Gabriela Bustamante, madre de dos niños, quien fue disfrazada de policía junto a sus pequeños, a pedido de ellos. Ella consideró que este evento fue la oportunidad de disfrutar de una jornada tranquila con sus seres queridos, en un ambiente resguardado y lleno de amigos.

Sin embargo, la inseguridad no es la única razón para no salir de sus casas, ya que el tráfico y la aglomeración de personas se han vuelto otra variable al momento de pensar si dar o no un paseo en el Gran Guayaquil.

Disfraz. Los menores asistieron con sus trajes favoritos. Christian Vinueza

Andrea Cervantes, Reinaldo Orellana y Natalia Orellana, moradores de La Puntilla, coincidieron en que si bien que se juegue en la ciudad la final de la Copa Libertadores ha traído una gran cantidad de personas y ha promovido un ambiente animado en la urbe, las multitudes que generan los empujaron a preferir quedarse en casa.

Amo poder ver a mis nietos jugar en paz, pese a todo el caos que está afuera, pues esto es un respiro a todo lo malo que vive la ciudad.

Reinaldo Orellana, residente de La Puntilla

“Uno prefiere asistir aquí porque se siente más seguro. Con el elevado tráfico que está formando y que se hará peor por la Copa Libertadores, me siento más tranquila aquí”, opinó Natalia Orellana, quien llevó a casi toda su familia disfrazada, incluso al perro.