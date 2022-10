Halloween, la tradicional fiesta de EE. UU., gana cabida en el país y año a año también se consolida en nuevos nichos. Disfrazar a las mascotas, haciendo que estas luzcan trajes divertidos para la fecha, es una tendencia que crece y cuya demanda es atendida por cada vez más tiendas especializadas en este mercado.

Venta. Los comerciantes de accesorios para mascotas señalan que las órdenes por las fechas cercanas a Halloween han crecido en los últimos 5 años.



La oferta de ropa y disfraces para la ocasión viene experimentando un crecimiento desde inicios de 2010, de acuerdo a quienes ofrecen este tipo de servicios. “Antes, no veías tanto la ropa para gatos y perros, por ahí una que otra camisa... Esta clase de mercadería se vendía más en países como EE. UU., pero ahora también se ha replicado esta costumbre”, señala María Barcia, dueña de Tienda de Toto, local que ahora se encarga de confeccionar este tipo de prendas y accesorios.

Barcia asegura que las ventas en este nicho vienen en constante alza, al menos desde su perspectiva, razón por la que ella ha realizado la apuesta en este mercado. Relata que cuando comenzó su negocio, la venta de disfraces para Halloween no era muy grande, en octubre de 2018 apenas inició con 15 órdenes de confección de este tipo, cifra que para 2020 y 2021 llegó a 90.

La clientela ha bajado por la inseguridad y pandemia, pero eso no ha detenido a las personas de comprar ropa a sus mascotas... Nos hemos podido mantener con las ventas en línea.

Al igual que Barcia, Jefferson Clavijo, dueño de Mascotas Inc, y Mayumi Quintero, gerente de Manina, ambas tiendas dedicadas a la venta y producción de accesorios para las mascotas, señalan que este mercado ha crecido de forma importante, y lo atribuyen a que las personas ven cada vez más a las mascotas como un miembro más de la familia, y no como otro adorno de la casa.

Clavijo, quien elabora las órdenes de traje, señala que incursionó en esta actividad por los conocimientos que había adquirido para confeccionar y por el local, ambas cosas heredadas por su abuelo, quien era talabartero.

“Yo comencé en 2016, y para Halloween inicié vendiendo 30 disfraces, pero el siguiente año la cifra se duplicó y así siguió creciendo, hasta ahora vendo más o menos 120 trajes por esta festividad, que ni siquiera es la más fuerte para mi negocio, pero no deja de ser importante. Cada vez hay más y más gente que le compra su traje de Superman a su perro e incluso gatos”, indica. Quintero también señala que sus pedidos para esta festividad están dejando ingresos significativos. Él hacía entre 60 y 70 trajes en 2016, cifra que para este año ha llegado a duplicarse.

En el mercado, se encuentran trajes que van desde los $ 10 a los $ 20 y más. Todo depende del tipo de diseño y sus acabados. Las ventas, concuerdan todos, podrían ser mayores. El auge de inseguridad, dicen, sí ha repercutido en el número de visitas que registran, aunque añaden que esto está siendo compensado por las ventas online. Las redes sociales vienen siendo buenas aliadas a la hora de promocionar lo que venden. Con los servicios en línea y de envío han podido seguir fidelizando a su clientela.

Según la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), este mercado dedicado a los accesorios para animales de hogar, cobra mayor relevancia si se observa su oferta en general. Pues su importancia no se limita a la venta de ropa de temporada.

“Dentro del país es posible evidenciar un mayor número de ferias para mascotas, así como cursos de adiestramiento y comercios pet friendly en comparación con años anteriores. Este mayor interés por las mascotas ha permitido que, hasta agosto de 2022, las ventas locales de productos veterinarios y alimento para mascotas crezcan un 2 % interanual. La oferta de servicios veterinarios para mascotas fue la que más creció en este período, con un incremento del 17 %. Lo que confirma que los ecuatorianos cada vez se preocupan más por el bienestar de sus mascotas”, señala la CCG.

Mis clientes no vienen como antes, por el miedo a que los asalten, pero me piden órdenes a mi número y les llevo la orden, la inseguridad no los detuvo de disfrazar a la mascota.



Jefferson Clavijo, dueño de Mascotas Inc.