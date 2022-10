Guayaquil: ciclistas se alistan para un pedaleo por Halloween

Halloween ya se siente en Guayaquil. Unos comenzaron a decorar sus viviendas con calabazas o telarañas, mientras que otros ya tienen listos sus disfraces terroríficos. En medio de este panorama también están los ciclistas, quienes alistan una rodada a propósito de esta celebración.

La actividad, organizada por el colectivo Masa Crítica, será el sábado 29 de octubre, a las 16:00, y arrancará desde la Plaza del Centenario, en el centro de Guayaquil. Se prevén premios para los que vayan a la jornada con su mejor traje.

El miedo paraliza a los ciclistas en Guayaquil Leer más

"Prepara tu mejor disfraz y ven a patinar y pedalear con nuestra comunidad", se lee en las redes sociales de Masa Crítica, al recordar que el punto de partida será en la intersección de 9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa.

La actividad, de carácter gratuito, durará aproximadamente tres horas.

🎃🎉 Prepara tu mejor disfraz y ven a disfrutar en nuestra rodada de octubre. Tu creatividad te permitirá obtener algunos de los premios que tenemos ▶️ https://t.co/2qA9gKP9eY 🚲🛼 #LaBiciEsElCambio pic.twitter.com/p3hQxBcF2H — MasaCriticaGuayaquil (@masacriticagye) October 12, 2022

Raúl Segovia, del sur de la ciudad, espera la fecha para participar. Él, junto a sus amigos, ha participado en recorridos similares antes de pandemia. "No me lo perderé y ya voy a conseguir un traje cómodo y que cause terror a la vez", comentó el joven.