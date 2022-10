Los brasileños no fueron los únicos que llegaron a Puerto Santa Ana, los emprendedores y los amantes de la celebración por Halloween también arribaron al lugar para la más reciente edición de la Feria del Parque, que tuvo lugar la noche del pasado 28 de octubre.

El Flamengo contra el Athletico Paranaense no fue la única atracción de la zona, las mascotas disfrazadas, los guayaquileños con las caras pintadas por Halloween, las decoraciones de calabazas y fantasmas, los puestos de los emprendedores y los brasileños con camisas del equipo que apoyan, fue una mezcla de celebraciones que se experimentó, pero el buen ambiente fue el mismo: de fiesta.

Los hinchas de Flamengo también disfrutaron del ambiente Cortesía

"Yo salí solo para ver si lograba conocer algún brasileño, pero en medio de todo eso terminé comprándole un disfraz a mi ahijada y a mi perro por Halloween", señaló Martha Toledo, quien al igual que Camila Torres fueron a este evento.

Torres no llegó con la misma intención que Toledo, pues tampoco quería salir por la gran aglomeración de personas y teme que ocurran hechos delictivos, pero a la final dio el paso y no se arrepintió. "Aún tengo miedo de que algo ocurra, incluso en estos espacios, pero el ambiente fue tal que por un momento me despreocupé y solo pasé riendo", señaló Torres.

Las mascotas también llegaron con su disfraz Cortesía

Durante el festejo previo al inicio de la Copa Libertadores, los extranjeros también pudieron acercarse a conocer el talento de los emprendedores guayaquileños, quienes contaban con ofertas variadas desde comida y accesorios de belleza, hasta artículos para las mascotas.

"Hasta ahora creo que me llevo buenos recuerdos de Ecuador, buen ambiente y muy buena gente", dijo entre líneas Joao Pereira, quien aún práctica su español, lo que no fue limitación para celebrar con ecuatorianos y hermanos de la misma patria varios eventos al mismo tiempo en Puerto Santa Ana.