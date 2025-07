Cartas de lectores | Entre el deporte y la política

Si bien el fútbol, entre otras disciplinas deportivas, acapara la atención de una gran parte de conciudadanos, de ninguna manera debemos priorizarlas, al punto de olvidarnos y desatender los conflictos internos y externos que como ecuatorianos nos atañen; conflictos que nos afectan económica, sicológica y moralmente. Estamos viviendo una situación verdaderamente crítica, sumidos en la inseguridad, el caos, el narcotráfico, el desempleo, sicariatos, secuestros, vacunas, extorsiones, etc. Es menester entonces que, como buenos ecuatorianos, reflexionemos y dejemos de señalar culpables en forma equivocada, pues deberíamos estar conscientes de que todo lo que ocurre en la actualidad se debe al mal manejo de gobiernos anteriores que, durante años, nos tuvieron esclavizados sin que podamos elevar nuestras voces de protesta, so pena de ser juzgados , encarcelados , sancionados y, en algunos casos, amenazados de muerte. Analicemos profundamente esta dura y anómala situación y, dejando de lado señalamientos, acusaciones y culpabilidades, propongámonos unir fuerzas y hacer lo que a cada uno nos corresponde. Un llamado a padres y maestros para inculcar y fortalecer valores evitando que la juventud se pierda en este mundo cada vez más caótico, devaluado, desnaturalizado y enfermo pues, no podemos negar que nuestro pequeño e indefenso país se encuentra atravesando una descontrolada crisis. Nunca olvidemos que la unión hace la fuerza.

Fabiola Carrera A.