Los niños no habían participado en una fiesta presencial desde marzo de 2020. El festejo se realizó en el parque central, los más pequeños estuvieron sin mascarillas. Pero los más grandes y adultos usaron los tapabocas hasta cuando bailaron.

Burbujas, luces, baile, juegos, personajes de Disney, disfraces y dulces. Nada faltó en la primera fiesta presencial que tuvieron los niños que viven en la urbanización La Puntilla, ubicada en la vía a Samborondón.

Los moradores celebraron por adelantado la fiesta de Halloween la noche del pasado miércoles. Aunque este agasajo se hace todos los años los 31 de octubre, esta vez fue singular, puesto que por la pandemia de la COVID-19, desde marzo de 2020 los niños permanecieron resguardados en sus casas para cuidarlos de que no se contagiaran.

Y es que el coronavirus no solo implicó que tuvieran que estar en las clases virtuales, sino que no puedan ir ni a los parques ni a las fiestas presenciales. Entonces esta velada tuvo una importancia destacada, no fue una fiesta más. Fue un evento donde pudieron hacer todo lo que extrañaban: correr, tomar contacto con otros niños, subir y bajar de las estructuras de los juegos que hay en el parque. Desbordaron su alegría y energía, era la fiesta que anhelaron mientras estuvieron encerrados.

En el parque hubo familias que se apoyaron entre sí para animar la fiesta para los niños. En la foto están los niños con la tía Renata Yannuzzelli (derecha) y la abuela, Pepa Buendía (centro). JUAN FAUSTOS

Vine a la fiesta con mis cuatro nietos. Han disfrutado, el show quedó lindo.

Silvia de Flores,

habitante de La Puntilla

Pero el confinamiento que tuvieron por cuidar su salud sí les dejó huellas, en los primeros minutos de estar en el parque estuvieron tímidos, en especial los niños que tienen entre uno y tres años de edad. “Mi hija normalmente es alegre, pero al inicio del evento estuvo algo tensa al ver a muchos niños a la vez. Al haber estado por más de un año aislada de eventos colectivos como estos, es normal que esté algo inquieta. Sin embargo estoy feliz de que esté ya aquí”, comentó Silvia Intriago, habitante de la urbanización.

Hecho En el vecindario, hubo padres que llevaron dulces y chocolates para compartir con los vecinos que tampoco habían visto en más de un año.

Para algunos fue la primera fiesta en su vida. “Mi hijo tiene dos años de edad, ha estado emocionado de escuchar la música, ver las luces y todos los colores que ha habido por la variedad de disfraces. Para él es la primera fiesta colectiva de su vida”, dijo Juan Caros Palau, quien también estaba disfrazado y que con alma de niño corrió a recibir los caramelos cuando desde la plataforma del show se anunció que debían formar una fila para recibirlos.

Antes de que inicie la fiesta, los niños corrieron con la libertad que tenían antes de la aparición de la pandemia. El reencuentro entre los vecinos llenó nuevamente el parque de diálogos y risas. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Al final la timidez se fue en medio de la alegría y los cantos. Y es que bastó que un par de pequeños empiece a corretear, para que el resto haga lo mismo y empiece a inundar el sitio de energía y risas.

El festejo sirvió hasta para celebrar la vida y con ello se cumplió el propósito del encuentro. “Hemos logrado unir a la comunidad en una fiesta, que para los niños fue la primera presencial; porque el año pasado ofrecimos un desfile que cada familia vio desde sus propias casas. Se evitó en todo momento que los niños formen grupos, lo que ahora sí lo pudieron hacer. Eso sí, siempre en orden, con cuidados, con mascarillas lo más grandes, todos los adultos”, dijo a EXPRESO Fernando Huamán, presidente del comité de la urbanización La Puntilla.

Para mi hija es la primera fiesta presencial tras la pandemia, y no puede estar más feliz.



Silvia Intriago,

habitante de La Puntilla

Los niños vieron un espectáculo de Disney, bailaron, jugaron y compartieron dulces. El show duró más de una hora, hasta los adultos soltaron risas al ver la actuación de los personajes.

JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Pero esta no será la única fiesta presencial que por Halloween se dé en el Gran Guayaquil. Los comerciantes de los mercados, como el Sauces IX y Caraguay, contaron a este Diario que han vuelto a vender calabazas o zapallos para el agasajo. “En un día vendí 15 zapallos gigantes que pesan entre 20 a 40 libras, y que cuestan entre 5 y 7 dólares. Los clientes le sacan la comida y la usan para decorar la fiesta de Halloween. El año pasado no vinieron a comprar, pero ahora sí. La mayoría de mis clientes son de la vía a la costa y me contaron que harían un baile presencial como antes de la pandemia. Son muchos barrios los que se sumarán a la fiesta. Hemos vuelto, de a poco, pero hemos vuelto. O estamos volviendo a ser la ciudad de antes”, señaló Celia Naula, comerciante del mercado de Sauces IX.