Están los disfraces comunes que se ven todos los años como el de monja, enfermera, gatita, bombero, doctor, entre otros, pero siempre existen personas que se quieren lucir más y poner un poco más de creatividad y empeño a sus trajes.

Después de un encierro pandémico, los amantes de Halloween saldrán a lucir sus mejores atuendos y así también calibrar las nuevas referencias de la cultura pop.

Para esta producción fotográfica, Eduardo Andrade y Katiuska Peralta colaboraron con EXPRESIONES y se pusieron dos de los disfraces más populares del año que seguramente veremos mucho por las calles y redes sociales. Entérese también de lo que nos contaron. Además, le compartimos otras alternativas de trajes que puede elegir para esta festividad.

Katiuska como Cruella Gerardo Menoscal//EXPRESO

Katiuska Peralta, una perfecta Cruella

La película inspirada en la villana de 101 Dálmatas fue todo un hit. La moda y el maquillaje fueron también los protagonistas de esta cinta y lo bueno es que por lo menos hay cinco tipos de trajes distintos que identifican al personaje. Katiuska posó con dos para estas fotografías.

Además, la presentadora de TV se confesó una gran admiradora del 31 de octubre y aseguró que como todas las personas que aman esta fecha, como por la pandemia no se pudo hacer nada el año pasado, está esperándola con más ansias que nunca. Aunque no dio muchos detalles de su disfraz, lo único que quiso adelantar es que se hará un maquillaje gótico con lentes de contacto blancos.

También nos compartió algunos de sus mejores trajes en distintas ocasiones de su vida. “Me acuerdo que una vez de chiquita repetí un disfraz porque me encantaba la Niña Fresita y me ponían igual que ella. Yo soy un poco intensa con el tema cuando quiero uno en específico busco a gente que tenga el outfit y que el maquillaje lo hagan parecido. En mi programa de radio hago que todos los que trabajan se disfracen. Una vez también me disfracé de Betty La Fea para Canal 1, quedó maravilloso. Dicen que me salió súper chévere el personaje”, recordó.

Tips para el maquillaje correcto

Elegir un tono de base más claro que su tono normal para que se vea el rostro más blanco.

En los ojos, hacer un smokey eye pero más rasgado, es decir hacia afuera en diagonal. Además colocar también un poco de sombra gris combinada con café en la parte del párpado fijo bordeando todo el globo ocular.

No usar blush para que se vea ese toqué tétrico.

Eduardo Andrade. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Eduardo Andrade se puso en la piel de los guardias de Squid Game

Esta serie ha revolucionado la plataforma de Netflix y actualmente es la más vista en más de 90 países. En la trama surcoreana se ven dos trajes que van a ser muy populares para esta noche de brujas: el primero es el uniforme rojo que usan los cuidadores y los asesinos, muy parecido al de La casa de papel. Y también está el de los jugadores que es una camiseta blanca con una sudadera y calentador verde con azul.

Para esta ocasión, se escogió el primero y ese fue el que Eduardo lució. Mientras lo arreglaban, el presentador recordó algunas anécdotas que vivió durante esta festividad cuando era pequeño. “Cuando estaba de moda Aladino yo quería ese disfraz y mi mamá siempre me cumplía mis caprichos. Yo me sentía Aladino versión príncipe (risas). Siempre me gustaba elegir cosas que me gustaban y que me divertían, nunca lo hice por el lado del horror o miedo”, cuenta. Asegura que Batman es su traje predilecto, que siempre le gusta vestirse de lo mismo. Este año pasará la noche de brujas en el Halloween Horror Nights en Estados Unidos.

The Crown Cortesía

Otras opciones de película

The Crown y Bridgerton, dos series que no pueden faltar entre sus opciones.

Las series de época siguen siendo un éxito en plataformas de streaming. Los más chics y a los que les gustan los disfraces elaborados y que llamen la atención de la gente, podrán considerar vestirse como la Reina Isabel I, Lady Di o el Príncipe Carlos. También otros se inspirarán en los trajes de la serie Bridgerton.

Black Widow Cortesía

Black Widow debe estar en su radar.

Si es fanático del universo de Marvel y también de Scarlett Johansson, esta es su opción perfecta. Este año la actriz se despidió de su personaje de Natasha Romanoff en Black Widow, y la mejor manera de homenajearla es llevando puesto alguno de los diferentes trajes que usó durante la película. Le dejamos algunas alternativas.

Wandavision MARVEL STUDIOS/ DISNEY PLUS

Para parejas funciona Wandavision.

Para los novios que aman disfrazarse juntos, Wandavision puede ser una alternativa de lujo.

Esta película, perteneciente también a Marvel, en el capítulo 6 muestra un especial de Halloween donde los personajes se disfrazan con los trajes con los que aparecen en el cómic original. Fue la propia tienda de Disney la que los lanzó justo para esta época, si tiene la posibilidad de comprarlos, o imitarlos, adelante, serán la sensación de la fiesta.