Las puertas averiadas de la Metrovía generan temor a los usuarios

Vía Daule. En la parada aledaña a la Penintenciaría no funcionan las puertas.

La metrovía sigue siendo un lugar inseguro, a decir de los usuarios que exigen a las autoridades por atención no solo en las unidades, que como lo ha contado EXPRESO; sino también por la estructura de sus paradas.

Esta vez, los usuarios que a diario transitan por la parada de ubicada justo al frente de la Penitenciaria del Litoral, en la vía a Daule, denunciaron a EXPRESO que una de las puertas que permite el ingreso a la unidad se encuentra averiada desde ya hace varios días, y pese a los reclamos ciudadanos, las autoridades no han hechos los arreglos necesarios.

“Cuando hay mucha gente, las personas por querer meterse rápido hasta te pueden hacer caer, aquí te empujan siempre. Es demasiado peligroso para nosotros los pasajeros. Necesitamos que sean reparadas las puertas con urgencia. No es la primera vez que un problema así nos afecta”, dijo Delia Caguana, quien viajaba junto con su hija de cuatro años.

Los usuarios denuncian que esta situación no es exclusiva en esta parada y que suele repetirse con frecuencia.

“Pasa también en el centro. He visto como los estudiantes de colegios se hacen bromas y se lanzan o empujan por esos espacios. Es demasiado riesgoso, hasta que no haya un accidentado o se reporte un fallecido, no van a prestarle atención a esto”, reclamó Ramiro Palmas, un adulto mayor .

Por otra parte, el reclamo por el mal estado de los buses articulados no ha cesado. Los usuarios piden que se exija a las autoridades los buses se les dé mantenimiento y arreglos técnicos y de estética.

