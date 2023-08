Hay casos en los que la administración anterior se vio envuelta en escándalos, y en los que se colocó la lupa de entidades de control y observatorios, pero parece que una atmósfera estática se posa sobre estos. No se conocen avances o posibles responsables. Entre los procesos con presuntas anomalías figuran el proyecto Letras Vivas, aromaterapia, el de las sonadas vallas, compra de terrenos en la zona del Daular, los contratos de trapeado y otros más.

En torno a uno de estos casos, Letras Vivas, EXPRESO le consultó a la Fiscalía a finales de junio, vía correo electrónico, en qué estado se encuentra, por qué la investigación se desarrolla en la provincia de Los Ríos y no en Guayaquil, pero hasta el lunes 7 de agosto no había alguna respuesta.

Entre otros casos está el de la denuncia que llegó a Fiscalía en marzo (cuando aún administraba Cynthia Viteri) sobre la sustracción de documentación física correspondiente a la administración anterior, la de Jaime Nebot. Seguidamente, el actual alcalde, Aquiles Álvarez, solicitó que se le notifiquen los impulsos fiscales dentro de la mencionada investigación previa.

Ya con Álvarez sentado en el Sillón de Olmedo, el Cabildo anunció hace pocos días que ya no entregará más tablets y presentó ante la Fiscalía una denuncia por la comercialización ilícita de estos equipos que fueron entregados a estudiantes y docentes, en el período municipal anterior, como parte del programa ‘Generación Digital’.

¿Pero cuál es la reacción de Álvarez ante estos procesos y teniendo en cuenta que uno de sus anuncios fue revelar la herencia de la anterior gestión? Durante una fugaz entrevista con EXPRESO, el alcalde adelantó que se referirá a este tema el miércoles 9 de agosto, en el Municipio.

Ahí, en el Salón de la Ciudad, donde también se reúnen cada jueves los concejales en las sesiones, promete que difundirá el segundo informe de los 60 días de su gestión. “No queríamos empañar las fiestas julianas... Nos vamos a referir a eso, es un tema que se escapa de nuestras manos; no somos ni jueces ni fiscales, está en la justicia ordinaria y son casos que los lleva la fiscal provincial”, manifestó el alcalde.

En tanto, un tema que generó reacciones hace pocas semanas fue que algunas vallas publicitarias fueron reinstaladas en los puestos donde originalmente fueron retiradas por orden de la anterior administración. Esto debido a que empresas publicitarias dueñas de estos ganaron acciones de protección; por lo que se dispuso su restitución por orden judicial.

Ante esto, el funcionario explicó que “eso no significa que no tengan que regularizarse” y argumentó que hay valleros que “prefieren no subirlas”. “Entonces vamos a ver en qué termina este tema, pero con la orden de un juez, de que se vuelvan a subir, las vallas igual tienen que regularizarse y pagar los impuestos”.

Álvarez concluyó diciendo que también hablará mañana sobre el caso de los documentos municipales extraviados.

Sin embargo, es preciso recordar que cuando lanzó el primer informe de su gestión de transición, en sus primeros 30 días como alcalde, se refirió a tres ejes: situación financiera municipal, el estado de la plaza Guayarte -que actualmente la parte gastronómica bajó sus puertas-, y sobre la movilidad. Lo hizo con diapositivas y video.

En ese entonces aseguró que el segundo informe se iba a presentar el día 60 y que este iba a abordar la situación de las empresas y fundaciones municipales. Además de este, prometió otro, al día 90 de su gestión, fecha que está cerca de cumplirse.

Hay expectativa, pues entre los puntos que tocó en el primer informe, Álvarez sentenció que hubo mala planificación financiera y hasta calificó como “un desastre”.

Esto pone sobre la mesa el cuestionamiento de que si llevará ahora, con los hallazgos que serán difundidos, alguna acción legal o exponer con detalles, nombres y supuestas falencias heredadas.