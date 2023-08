La plaza Guayarte cumplió el miércoles un mes de suspender sus actividades. Pasear por el lado de la Kennedy es toparse con las puertas metálicas del parqueadero cerradas, al igual que los negocios que se levantan en ese tramo. Y los foquitos que cuelgan cerca del puente Zig Zag dejaron de alumbrar.

Al cruzar por ese paso peatonal se mezclan personas que van hacia Urdesa o a la Carlos Julio Arosemena, mientras algunos trabajadores riegan las jardineras que ahí se encuentran. También se ejecutan tareas de limpieza en la estructura, aunque hay unos asientos de madera con daños.

Ya en el otro extremo de la plaza, frente a la Universidad Católica, el escenario es similar. Sin embargo, en el estacionamiento de ese lado sí se observan algunos automotores parqueados, mientras que en locales se estampan sellos de clausura y las cintas amarillas continúan en diferentes espacios que limitan el caminar.

¿Pero por cuánto tiempo estará cerrada la plaza Guayarte? Fue una de las interrogantes que EXPRESO le envió al Municipio hace dos semanas. Hoy ya hay una respuesta, aunque aclaró que Guayarte no se cerrará como plaza o espacio público, contestó que la rehabilitación “tomará su tiempo” porque no es solo un daño estructural, sino también ambiental. Es decir, no se precisó hasta qué fecha estará el sitio en el estado en el que se encuentra.

Lo que el Cabildo pretende es “recuperar y repotenciar” el espacio y, ante la cuestión de que si continuará la parte culinaria, la institución respondió que se “mantiene la plaza gastronómica” de Guayarte.

Estado. El Municipio argumenta que la rehabilitación de la plaza “tomará su tiempo” porque, agregó, no es solo un daño estructural sino también ambiental. Miguel Canales Leon

En torno a este caso, en junio anterior, cuando Aquiles Álvarez soltó su primer informe de su primer mes al frente de la Alcaldía, reveló que son 54 locales y que deben a la administración actual aproximadamente 266.356 dólares.

El cierre fue recomendado por la Dirección de Gestión de Riesgos, aparte el lugar no contaba ni con los permisos del Cuerpo de Bomberos. Además de esta situación también se alertó de problemas ambientales.

No obstante, otra de las consultas fue si seguirá ahí la Empresa Pública Municipal para la Gestión y Competitividad (Epico), situada en el lado de la avenida Carlos Julio Arosemenea, y la institución señaló que esta sí se mantendrá. También explicó que el sitio, como espacio cultural y gastronómico, requiere de un “plan integral de mantenimiento para abordar los problemas y deterioros identificados”.

#LaCrudaRealidad de Guayarte | Esta Plaza inició con la idea de ser un espacio para los artistas y se convirtió en una plaza comercial. Guayarte será utilizado como siempre debió ser, un espacio para el arte y jóvenes artistas. @aquilesalvarez #InformeCiudadano — Muy Ilustre Municipio de Guayaquil (@alcaldiagye) June 19, 2023

Entre los hallazgos desalentadores figuran fuga de agua en los baños, daños en mural de la fachada, los extractores de olores averiados, postes de luz que no funcionan, escaleras y barandas en mal estado, jardineras rotas, filtraciones de agua, entre otros.

“La implementación de las soluciones propuestas, desde la mejora de la infraestructura hasta la instalación de los sistemas de seguridad y la restauración de áreas claves, contribuirá a restablecer su funcionalidad, estética y seguridad”, concluyó la Alcaldía a la solicitud de este medio de comunicación.

Esto se suma a la promesa de convertir a Guayarte en un sitio para el arte y que le abra las puertas a artistas, al emprendimiento, al disfrute del espacio público, entre otros aspectos.