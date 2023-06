Guayarte: las opciones para recuperar su norte

Anuncio. El Municipio aclaró ayer que Guayarte no se cerrará como plaza, sino que dejará de ser un patio de comidas.

La incertidumbre recorre por la plaza Guayarte. Aún no se sabe el día o la hora para que la parte comercial del sitio cierre, como lo dijo el alcalde Aquiles Álvarez, pero desde ya hay un ambiente desesperanzador: locales encadenados y otros con el sello de clausura estampados por el mismo Municipio. Que está “desbaratada”, que hay una deuda de más de $ 266.000 y que ni siquiera cuentan con permisos del Cuerpo de Bomberos, fueron parte de los hallazgos, y que generaron un sinfín de reacciones.

Álvarez se acoge a la recomendación de la Dirección de Riesgos y pretende cerrarla para “reestructurarla”. Advirtió que uno de los motivos obedece a problemas ambientales. Sobre este punto, hace un mes EXPRESO contó sobre los malos olores en el puente que enlaza con la ciudadela Kennedy y que están cerca de los contenedores de comida de ese lado.

¿Pero qué efectos tendría el eventual cierre desde el plano urbanístico y ambiental? El arquitecto Florencio Compte, vicerrector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), admite que es difícil emitir un comentario mientras no se conozca qué es lo que se pretende hacer ahí. Le llamó la atención sobre los espacios que no tenían permisos, pero más la cuestión que el lugar no hace honor a su nombre: el arte.

“Debe ser un espacio público donde, a través de la actividad cultural y artística, se potencie. No fue lo que se planteó en sus inicios y pasó a ser un lugar comercial más. Nunca se le dio ningún impulso para que los promotores culturales, artistas independientes tuvieran un espacio para, amparados por el Municipio, pudieran realizar sus actividades”, argumenta.

Efectos. En un recorrido por el lugar se constató que algunos locales están clausurados. Freddy Rodriguez

Lo que Compte recomienda ahora es que se corrijan errores como, por ejemplo, la falta de parqueo o la desunión que ha evidenciado entre el puente peatonal de la UCSG con el acceso del lado de la avenida Carlos Julio Arosemena. “Hay una desconexión total; desniveles distintos. Me parece bien que se transparente cuáles son los riesgos aparte de los permisos, y luego una reorientación total y volver a lo que se dijo en sus inicios”, acota.

Por su parte, el urbanista y magíster en Impactos Ambientales, Brick Reyes, considera que lo más “preocupante” es cuál será su concepto. Es por eso que sugiere que Guayarte debe apuntar al encuentro familiar, accesible para todos, y mejorar en los inconvenientes que se han presentado.

“Lo importante aquí es lo que tendremos después; se lo debe rescatar y mantener en un concepto familiar. Puede tener puntos de venta, pero no exclusivamente que sea un patio de comidas o de venta de alcohol”, manifiesta el también arquitecto, quien, además espera que el lugar no se convierta en una “zona rosa”.

Reyes agrega que hay que apuntar hacia el manglar, a sacarle provecho. Y con ese comentario coincide el ingeniero ambiental, Juan José Sabando. Por ejemplo, él aplaude el hecho de que se cierre la plaza para reestructurarla, aunque desconoce qué tan necesaria es la acción. “A veces es bueno en funcionamiento normal identificar los aspectos e impactos ambientales así como los peligros y riesgos”, puntualiza.

Sabando recomienda que sea lo que se quiera ejecutar en el punto, debe tener una armonía con el ecosistema, como es el manglar. Es imperativo que todos los negocios tengan sus permisos al día y que haya espacio para el reciclaje. “Deben demostrar que están cumpliendo con su plan de manejo ambiental, deben reciclar desde la fuente y no usar plástico de una sola vida (aplicando la ordenanza que ya existe)”, subraya.

El ingeniero, asimismo, cuestiona el anuncio en torno a que no hubo permisos. “Que una empresa pública no tenga permisos de funcionamiento de bomberos es porque no le ha interesado ni le interesa la vida de las personas que hacen uso de sus instalaciones”, dijo.

Al respecto, EXPRESO se contactó con el Cuerpo de Bomberos que detalló que el proyecto Guayarte está registrado en la Coordinación de Ingeniería y Proyectos de la institución, y consta dividido en dos áreas: una frente a la Universidad Católica y la otra en la Kennedy.

En el caso de la primera, continuó, se le emitieron disposiciones técnicas con fecha de 21 de noviembre de 2018, con fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2019. Y que han solicitado tres prórrogas para el cumplimiento de las mismas. “Actualmente no tienen plazo vigente. Cabe recalcar que durante estas prórrogas no obtuvieron permiso de funcionamiento alguno”, puntualizó.

Mientras que en torno al segundo espacio, también se le emitieron disposiciones técnicas con fecha de 21 de noviembre de 2018, con fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2019, y también se solicitaron prórrogas. Y también, reconoció, “actualmente no tienen plazo vigente”.

¿Esto lo sabía la exalcaldesa Cynthia Viteri? “Es correcto, ella se encontraba al tanto del estatus de este proyecto en esta entidad bomberil”, respondió la entidad.

El martes 20 de junio se le consultó que si las prórrogas no obtuvieron permiso de funcionamiento alguno, por qué seguían entonces operando, pero hasta el cierre de este artículo no llegó la respuesta, así como el detalle de cuáles son los locales que incumplen, o incumplieron con los permisos.

