Los cuatro contratos para la realización de eventos en Plaza Guayarte, que suman $ 455 mil, fueron adjudicados directamente por el Municipio de Guayaquil a las empresas Rompecabezas S. A., Godfilms S. A. y a Nelson Parra.

Dos de los servicios, de $ 50 mil y $ 85 mil, se los encargó el 30 de noviembre de 2018 y el 19 de julio de 2019 a Rompecabezas. Dicha firma pertenece a Catrina Lilia Tala Mohanna y a Ricardo Javier Vázquez Donoso, personajes vinculados con la TV.

“Eran eventos de jueves a domingo. Había eventos de dos horas, lectura de cuentos de 35 minutos a dos horas, los juegos inflables estaban durante todo el día”, aseguran Tala y Vásquez, los accionistas de Rompecabezas, en una segunda llamada de este Diario, tras negarse a facilitar una copia de los soportes de esos eventos que, dicen, presentaron al Cabildo. Esta institución no ha atendido pedidos de entrevista.

El primer intento para contrastar la información con esa compañía se registró el 10 de abril pasado:

- ¿Qué tipo de nota vas a hacer?, pregunta Vázquez.

- Una nota periodística sobre la contratación en Guayarte, dice el periodista.

- ¿Qué tipo de nota periodística?, insiste el proveedor.

- No le entiendo su pregunta, caballero, contesta el reportero.

- Yo tampoco te entiendo la tuya (...). ¿Es una denuncia? O te explico cómo es el periodismo, cuestiona Vázquez.

Un afiche de Guayarte que fue difundido el 31 de mayo, en Facebook. Estas actividades fueron ofrecidas a través de uno de los dos contratos que obtuvo Rompecabezas S. A. CORTESÍA: TOMADA DE UNA CUENTA PÚBLICA DE GUAYARTE, EN FACEBOOK.

Un tercer contrato, de $ 140 mil, se firmó el 11 de noviembre de 2019 a favor de Godfilms S. A., cuyo accionista mayoritario es Andrés Alberto Manrique Pareja, quien además compartió acciones en Rompecabezas en el año 2017, cuando Tala también integraba esa sociedad.

Estas dos empresas, que en los contratos y otros documentos presentaban su sede en el edificio empresarial 2 del Centro de Convenciones de Guayaquil, también han registrado a otra persona en común, a Carlos Eduardo Salame Viteri, el gerente de Rompecabezas que firmó los dos contratos con el Municipio y quien ha tenido acciones en Godfilms, entre el 26 de diciembre de 2018 y el 30 de mayo de 2019.

“Yo fundé esa empresa y me abrí de esa sociedad, igual que lo hice de Rompecabezas. No tengo ninguna relación comercial, más que una amistad con quienes serán o no los dueños de las empresas”, comenta Salame.

Andrés Manrique, en cambio, ha evitado atender una entrevista que solicitó EXPRESO para tener una respuesta, por ejemplo, de las relaciones que existen en las empresas que se citan en el estudio de mercado del proceso de contratación que se le adjudicó.

Godfilms ofertó $ 140 mil; Bravenis S. A., con $ 147 mil y Mediaglobsa S. A., con $ 156 mil. En esa segunda firma consta el registro de Salame Viteri como accionista de 2013 a 2015. Y en la tercera empresa consta Andrés Manrique -dueño de Godfilms- como socio, entre 2018 y 2021, es decir, él ha tenido participaciones en ambas compañías, según los documentos.

Casi un 70 % del medio millón de dólares se destinó a presentaciones de intérpretes y bandas musicales, logística y gastos administrativos. El resto de dinero, en cambio, sirvió para cancelar a personas que se dedican a otro tipo de actividades de entretenimiento, arte y cultura, según las cifras de los documentos a los que accedió Diario EXPRESO. CORTESÍA: TOMADA DE UNA CUENTA PÚBLICA DE GUAYARTE, EN FACEBOOK.

Jorge Acaiturri, concejal entrante por la lista 6 y quien estuvo al frente del área de Acción Social del Municipio, justificó la invitación a los contratistas con base en un análisis de ofertas de proveedores: “Mediante estudios de mercado bajo los parámetros propuestos por el Sercop. El análisis de montos de adjudicaciones similares (...)”.

El último contrato que destinó el Municipio, en cambio, por $ 180 mil, fue adjudicado a Nelson Parra, en 2021. Los registros del servicio están consolidados y hacen falta más detalles. En la información disponible se establecen precios de artistas musicales, entre $ 500 y $ 6.500; un acto de poesía, $ 295, por ejemplo.

Este Diario intentó contactarlo, pero no fue posible. No obstante, en los registros contractuales, sí constan las fotografías de los eventos que él prestó en Guayarte. Eso aclara, al menos, de forma visual en qué se invirtió parte del medio millón de dólares del bolsillo de los contribuyentes.