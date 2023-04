Guayarte: el Concejo Municipal entrante guarda silencio ante el deterioro de la plaza

Un mal que se replica. Tras la publicación de Diario EXPRESO sobre el contraste entre la inversión que ha recibido la plaza artística Guayarte en los últimos cuatro años y su deterioro actual, la mayoría del Concejo Municipal entrante ha preferido no pronunciarse sobre el tema; un pecado de los actuales representantes de la ciudad.

En dicha publicación se repasó los procesos contractuales que el proyecto ha mantenido durante sus cuatro años de existencia, que bordean el millón de dólares, y el deterioro paralelo que actualmente padece la plaza artística impulsada por el exalcalde Jaime Nebot y continuada por Cynthia Viteri.

Auditoría Se consultó a la Contraloría General del Estado si lo hallado motivaría un examen especial, sin embargo, aún no ha habido respuesta alguna.

Este Diario intentó comunicarse con los 15 concejales electos de Guayaquil, sin embargo, solo tres de ellos se refirieron a los hallazgos publicados, mientras que otros señalaron no poder dar declaraciones a la prensa por órdenes superiores, desconocer el tema y preferir pronunciarse una vez sean posesionados el 14 de mayo de 2023; o simplemente no contestar las consultas.

“Tenemos líneas de, por ahora, no conversar con los medios. Pero apenas lo haga acudiré a EXPRESO”, dijo July Álvarez, concejala electa de la Revolución Ciudadana. En esa misma línea Manuel Romero, también concejal electo del correísmo, indicó no poder dar declaraciones, pero que lo hará una vez que asuma sus funciones.

Asimismo, los concejales reelectos socialcristianos Jorge Rodríguez, Mayra Montaño, Úrsula Strenge y Egis Caicedo no respondieron los intentos de contacto de este Diario. Arturo Escala (RC), Shirley Aldás (RC), Blanca López (RC), Emily Vera (RC), Soledad Diab (PSC) y Juana Montero (SUMA) tampoco contestaron a las inquietudes planteadas por mensajes de texto y llamadas.

Por su parte, Terry Álvarez, concejal reelecto de la Revolución Ciudadana, señala que su nuevo período estará enfocado en la transparencia de la gestión administrativa. “La fiscalización forma parte de ese mecanismo (...) y abarcará todos los procesos administrativos que nos anteceden”, indica y destaca que al ser recursos de los guayaquileños “es nuestra obligación auditarlos”.

Del mismo modo, Raúl Chávez, concejal electo del correísmo, hace hincapié en que “todas las instituciones municipales serán revisadas por el concejo y la nueva administración. Es lo que corresponde para asumir con responsabilidad”. Espera, según continúa, tener más elementos de análisis para pronunciarse a profundidad una vez que asuma sus funciones como concejal, en mayo.

Por otro lado, Jorge Acaiturri, concejal electo socialcristiano y exdirector de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) del Municipio, indica que durante su gestión el alquiler de los locales se hizo mediante subasta pública y que las propuestas que llegaban estaban basadas en lo planteado por un comité, mismo que estaba integrado por un delegado de la alcaldesa saliente Cynthia Viteri, de Control de Fundaciones y Empresas Públicas, Financiero y Planificación.

Manuel Romero, concejal electo de la Revolución Ciudadana