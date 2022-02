La curiosidad de saber qué se sentía con una ‘probadita’ de droga terminó por pasarle factura no solo a ‘Luis’, sino también a su familia, que se ha mantenido en vilo los últimos seis años. No era un adolescente ni mucho menos un colegial cuando esa expectativa por el consumo de la heroína (y su derivado la hache) lo arrastró, literalmente, a un submundo que luego lo mantuvo en un tratamiento ambulatorio programado por el Estado. Fue un proceso de seis meses que no lo terminó, por considerar y sentir que los profesionales que lo atendieron no tenían suficiente conocimiento para tratar a adictos en recuperación, quienes en su mayoría recaen.

Una situación que se visibiliza cada vez en las calles, parques, zonas turísticas, especialmente de Guayaquil, donde se observa a toda hora a personas con problemas de consumo de sustancias sujetas a fiscalización (drogas), que no reciben atención médica y psicológica para mitigar esa adicción.

Tras dos años de vivir en las calles y hasta comer de la basura, Luis acudió a dos centros médicos ubicados en el cantón Durán, uno de los cinco circuitos intervenidos y que, en la actualidad, se encuentran priorizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), donde se brindan tratamientos ambulatorios intensivos a personas que usan o consumen alcohol, tabaco y otras drogas, en el primero de tres niveles de atención en salud.

Los otros cuatro circuitos son: Nueva Prosperina, Trinitaria, Garay y Suburbio, cuya intervención comenzó a partir de enero 2017, según detalló el MSP, en respuesta a un pedido que hizo EXPRESO sobre los sectores, barrios o ciudadelas donde se registra un mayor consumo de sustancias sujetas a fiscalización, particularmente de la H, tema que fue publicado por este Diario el pasado 13 de febrero.

Sin indicar en cifras a cuántos pacientes atienden en cada uno de estos centros, el MSP señala que, según el estudio que se realizó a través del Comité Territorial Provincial de Prevención Integral de Drogas del Guayas, para determinar el índice de concentración territorial de drogas en la provincia, los circuitos que representan mayor registro de casos de primeras atenciones por consumo de drogas son: Nueva Prosperina, Guasmo, Trinitaria Sur y Cisne, en Guayaquil; y el Recreo en Durán.

En algunos sectores de la ciudad, los parques son utilizados como dormitorios por personas que son vistas por moradores como presuntos consumidores de sustancias. Freddy Rodriguez

Y, “como parte de la estrategia”, mencionan que en 2015 se priorizaron 33 circuitos de intervención, a partir de lo cual se implementaron la ampliación de la cartera de servicios en 4 establecimientos de salud para los ambulatorios intensivos: en Martha de Roldós, Durán, del Cisne y Santiago de Guayaquil. Sin embargo, en la actualidad priorizan solo cinco circuitos, sin explicar por qué se dio esa reducción, más aún cuando en las calles se ve otra realidad.

“Muchos de los problemas del consumo de drogas no son diagnosticados”, asegura el doctor Rómulo Bermeo, miembro de la Comisión de Proyectos Comunitarios y de Prevención del Consumo de Drogas del Colegio de Médicos del Guayas (CMG), y quien desplegó una investigación de los sectores con mayor incidencia de drogas en la Zona 8. Según su experiencia, cuando llegó al área 5 de Salud, solo se habían reportado cinco casos de consumo de algún tipo de psicotrópico. Seis meses después de la intervención que hicieron, diagnosticaron 3.800 casos de consumo de sustancias psicoadictivas, entre ellos, alcohol y las otras drogas. “Después llegamos a 9.800 consultas que tuvimos entre marzo de 2013 a diciembre de 2014 (...) el consumo de alcohol era el que generaba muchos problemas (...)”, recuerda el médico.

Considera que cerca del 90 % de pacientes que están internados en clínicas, debería de recibir tratamiento ambulatorio “donde el compromiso del paciente, la familia y la medicación adecuada serían los referentes para una buena evolución y consecución de excelentes resultados”. Explica que para el tratamiento se deben primar algunos criterios desde el punto de vista de la cronicidad del consumo, el tipo de consumo, qué drogas consume. "Hay algunas drogas que tienen mayor adherencia que otras, tiempo de consumo, consumo reciente, consumo perjudicial, de pronto ya hay una dependencia a la misma sustancia. Cada estadio amerita un tratamiento distinto, una tratamiento ambulatorio, residencial (...) todo depende del paciente, la estructura psicológica, el tiempo de consumo, las comorbilidades que pueda tener el paciente, no solamente consumo de drogas, sino también otras patologías, lo que hace que podamos determinar de una u otra forma alguna estrategia terapéutica para conseguir y que queremos conseguir".

Según el MSP, dentro de las atenciones ambulatorias, el 80 % es de tipo médica y psicológica, en 116 centros de salud a nivel zonal con atención ambulatoria, de tipo A y B. Mientras, en los tratamientos ambulatorios intensivos, el 15 % es atención en medicina, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, psiquiatría itinerante, articulación interministerial.

Para Luis, la cita con los psicólogos que le tocaron en su terapia ambulatoria no pasaba de ser eso: una cita. “El psicólogo me decía ok, sigue portándote bien y nada más. El mismo consejo que de pronto puede darme mi hermana o mamá (...) en pocas palabras le dan como un quemeimportismo”, considera el hombre. Desde su experiencia, cree que a los adictos en recuperación los ayuda mucho compartir su problema con otros en similar situación, lo que encontró en centros privados a donde acudió cuando sintió “el latigazo del cielo” y la voz de su hermana que le pedía que cambie.

En un tratamiento no se quiere que solo no consuma drogas, sino que resuelva los problemas que generaron ese consumo y si tiene trastornos de conducta tratar de modificarlos Rómulo Bermeo

médico investigador

Estudios

Más del 80% requiere el ambulatorio

En estudios realizados, en Ecuador 259.590 personas precisarían algún tipo de atención de salud por temas de drogas a nivel nacional, de estas 207.672 (80 %) personas necesitan tratamiento ambulatorio, 38.939 (15%) personas requieren tratamiento ambulatorio intensivo y 12.979 (5%) personas necesitan tratamiento residencial. En 2015 se suscitaron 8.693 fallecimientos relacionados al consumo de drogas en el Ecuador, lo que representó el 13,42 % del total de fallecimientos a escala nacional.

Según Salud, mediante el Plan de Acción Local de Prevención Integral de Uso y Consumo de drogas 2022, se pretende abordar el fenómeno del consumo de drogas con 39 acciones que van desde la salud integral, inclusión social, seguridad ciudadana, actividades físico- deportivas y recreativas, acciones conjuntas con los gobiernos autónomos , encuentros ciudadanos, entre otras, en beneficio de la comunidad.