Guayaquil: El presagio del caos se cumplió en la peatonalización del centro

Ocurrió lo que se temía. Este viernes 1 de diciembre, tal como estaba previsto, cuatro calles del centro de Guayaquil, aledañas al sector de la Bahía, fueron peatonalizadas para llevar a cabo la Feria Ciudadana que organizó el Cabildo y se mantendrá vigente durante todo diciembre. Y como decenas de guayaquileños lo anticiparon, reflejó no solo desorden, sino la falta de planificación por parte de las autoridades para llevar a cabo un proyecto.

Para los ciudadanos, entre ellos clientes, conductores, comerciantes formales e informales, el problema no estuvo en la idea de peatonalizar una vía, lo que es una tendencia positiva que se aplica en algunas ciudades del mundo para recuperar la convivencia, como lo ha publicado EXPRESO; sino en la nula planificación para hacerlo.

“Jamás tuvieron que cerrarse las rutas aledañas a la Bahía (Manabí, desde Coronel hasta Chimborazo; Febres-Cordero, desde Eloy Alfaro hasta Chile; Capitán Nájera, desde Eloy Alfaro hasta Chile; Cacique Álvarez, desde Ayacucho hasta Olmedo), que de por sí en este época están más congestionadas de lo normal. Pudieron haber escogido otras vías. Colocar a los comerciantes informales en otro sitio, lo cual es el fin de esta feria. Se pudo haber hecho más. Esto ha sido un relajo. La crónica de una muerte anunciada”, señaló el conductor José Armijos, quien no hallaba una ruta descongestionada para llegar a su destino.

2. Tráfico. Se presentaron problemas con el tránsito en gran parte del día por las calles cerradas Miguel Canales Leon

Pese a que el inicio de esta feria se había fijado para las 09:00, apenas a las 14:00 recién algunos locales se terminaban de instalar en la zona de Cacique Álvarez, desde Ayacucho hasta Olmedo, donde hubo más movimiento durante este primer día. Sin embargo, en algunas otras zonas como Capitán Nájera, desde Eloy Alfaro hasta Chile, hasta el cierre de esta edición los comerciantes no se terminaban de ubicar, por “falta de carpas, organización y socialización”, comentó el comerciante Luis Valverde.

La inconformidad de los propietarios de los locales, que salió a la luz ya cuando se anunció que se ejecutaría este proyecto, se incrementó ayer al ver la cantidad de comerciantes informales que solicitaban espacio para trabajar, y al escuchar las repetidas quejas que llegaban por parte de los conductores.

“Yo hice todo el proceso y pensé que hoy me darían mi espacio para laborar, pero no ocurrió. Me parece injusto porque todos tenemos derecho a hacerlo y no solo unos cuantos”, lamentó Miguel Bravo, un comerciante ambulante que no obtuvo un espacio para colocar una carpa y laborar en la calle Cacique Álvarez. Como Miguel, hubo decenas que reclamaban por una oportunidad. “Todo es un negociado”, vociferaban.

3. Informalidad. Hubo decenas de vendedores ambulantes en medio de las carpas. Miguel Canales Leon

Por su parte, Danilo Martínez, subdirector de Mercados del Municipio de Guayaquil, explicó que son más de 6.000 comerciantes informales de toda la ciudad los censados y que no había espacio para todos. “Tenemos 890 aquí, pero son 6.000 los registrados. Lamentablemente algunos se quedaron afuera y por eso reclaman, pero esperamos pronto poder crear nuevos espacios para ellos”, argumentó el funcionario, que recibió los reclamos de quienes insistían por un espacio.

Debido a esta situación, la prohibición de vender comida sobre las aceras o de que estas no se llenan de vendedores no se cumplió. “¿Qué puedo hacer? Tengo que vender, así que seguiré trabajando para llevar el pan a mi casa”, se justificó Alberto Quijije.

Pese a que esta práctica era constante en todas las ferias ciudadana, Juan Marco Figallo, director de Operaciones de Segura EP, indicó que los agentes metropolitanos tenían la orden de no permitir la venta informal en los corredores, aunque eso no se cumplió. De hecho, frente a los uniformados la venta ‘iba y venía’. Quienes consiguieron un espacio, pese al tumulto, lograron vender.

No tuvieron que cerrar estas vías, pudieron escoger otras. Hay caos vehicular en toda la Bahía. José Armijos,

conductor



Que no importan el desorden ni los reclamos que incluso ellos recibieron por parte de sus compañeros, dijeron. Lo que querían era tener un espacio, sobre todo en esta época.

Para los comerciantes regularizados que tienen su local al interior de la Bahía, lo que experimentaron fue un “abuso de la autoridad”. “Pagamos alquiler, agua, luz, internet, hacemos toda una inversión y vienen a ponerse delante de nosotros decenas de puestos que venden lo mismo, ocupando las veredas, que le pertenecen al peatón. Es contradictoria esta medida. No fue planeada a conciencia. Espero que lo que vivimos hoy no sea igual en lo que resta de diciembre. Así, todos saldremos perdiendo”, reclamó Melany Tigrero, propietaria de un local de juguetes y artículos navideños que ya vio una baja de ventas este día.

