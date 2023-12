Con desorganización y malestares iniciaron las ferias ciudadanas del centro

La inconformidad y los desacuerdos fueron evidentes en el inicio de la feria ciudadana o corredores navideños en el centro de Guayaquil impulsados por el Municipio.

El MTOP pide disculpas por intervención en puente que generó caos vehicular Leer más

Desde este viernes 1 de diciembre, varias calles del centro de Guayaquil empezaron a peatonalizarse para que cerca de 900 comerciales autónomos no regulados puedan trabajar en la calle ofreciendo sus distintos productos.

Sin embargo esta medida, desde días previos ya causó molestias a los dueños de locales, pero la mañana de este viernes 1 de diciembre incomodó incluso a los mismos comerciantes informales.

TE PUEDE INTERESAR: Sujetos supuestamente ofrecían puestos de agentes municipales por hasta $ 2.000.

Rebeca Díaz reclamaba que quería su puesto para poder vender sus artículos de belleza y argumentaba que había seguido el proceso, pero no tenía espacio para trabajar.

No todos los comerciantes autónomos logran conseguir un espacio. Algunos de ellos igual acudieron MIGUEL CANALES

“Yo he seguido el proceso y esperaba tener mi puesto, pero aquí me entero que no constó, eso me parece injusto”, reclamaba la mujer que caminaba cargada de varias fundas con artículos.

Por su parte Danilo Martínez subdirector de Mercados del Municipio explicó que la inconformidad se entiende porque no se pudo dar espacio para todos. “Tenemos 890 comerciantes, pero son 6.000 registrados, lamentablemente algunos se quedaron afuera y por eso reclaman, pero esperamos pronto poder crear nuevos espacios para ellos”, dijo el funcionario que recibió los reclamos de decenas de comerciantes que no entendían porque no tenían un espacio.

TE INVITAMOS A LEER: Caos vehicular y reclamos por trabajos viales en el Puente de la Unidad Nacional.

La desorganización también se evidenció en los comerciantes que contaban con sus carpas, pese a que desde las 09:00 se tenía planificado el inicio, habían algunos que no llegaban hasta las 10:30, lo que provocaba que otros busquen ocupar ese espacio.

¿En dónde quedará ubicado el quinto puente de Guayaquil? Leer más

En las calles Febres Cordero, desde Eloy Alfaro hasta Chile, donde debían ubicarse 200 comerciantes no había ni uno solo. “Recién nos notificaron hace pocos días y no pudimos conseguir carpas. Parece que hoy no podremos trabajar”, comento Luis Valverde que pese a no tener cómo trabajar cuidaba su espacio asignado.

En las zonas cercanas el tráfico también se dificultó ya que al menos 4 calles se encontraban cerradas, mientras que los dueños de los locales en las calles peatonalizadas miraban con desagrado como otros comerciantes vendía productos similares a un menor precio.

Las calles donde se encuentra la feria de corredores navideños ciudadanos son:

Manabí, desde Coronel hasta Chimborazo

Febres Cordero, desde Eloy Alfaro hasta Chile

Capitán Nájera, desde Eloy Alfaro hasta Chile

Cacique Álvarez, desde Ayacucho hasta Olmedo

Esta dinámica se mantendrá hasta el próximo 31 de diciembre. La idea del Municipio de Guayaquil es poder darle espacios a comerciantes informales para que puedan laborar de manera ordenada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!