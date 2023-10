“Posicionar Guayaquil: con una marquita no haces gestión; son procesos caros”

En dos meses se va el año y Larissa Marangoni asegura que el desafío actual, en torno al turismo local, es continuar con los ‘walking tour’ en diferentes circuitos gastronómicos, turísticos, patrimoniales y fluviales. Adelanta proyectos a favor del río, los cerros y arroja más detalles sobre el contrato de casi medio millón de dólares que, dice, consiste en la creación de una marca para posicionar a Guayaquil.

Una tradición que se avecina es la Ruta de Monigotes Gigantes. ¿Qué pasará finalmente? ¿Darán premios? Hay quienes denuncian que no los recibieron en la administración anterior.

Estamos haciendo otro tipo de procesos donde vamos a apoyarlos con un 50 % de la creación de los monigotes con seguimientos y con la comprobación de que esos fondos hayan sido dados. Los premios no van a hacer económicos, nos estamos acercando a empresas privadas para ver qué nos pueden donar, como televisores, línea blanca, o becas en la Universidad de las Artes.

Larissa Marangoni: "Haremos un Guayaquil más verde para aumentar el turismo" Leer más

Pero, ¿aceptan ellos la idea de no recibir dinero?

Con el dinero físico no tienes el control, pero la educación se queda por vida, que es lo que apuntamos dar.

¿Y qué pasa con el turismo? ¿Cuál es la hoja de ruta que seguirán para que Guayaquil logre estar en la mirada del turismo? Hoy no lo está.

Estamos enfocados en un buró de convenciones, un proceso de educación en el que estamos contratando a una persona especializada para traer congresos y convenciones para que haya más turismo, ocupación en hoteles. Para que no te quedes solo un día para ir a Galápagos.

¿Y será suficiente para dejar de ser una ciudad solo de paso?

Para eso hemos levantado casi 130 atractivos turísticos...

Y con el tema del presupuesto, ¿no habrá déficit? En un inicio ya se denunció que hubo irregularidades en la gestión anterior y que no había dinero.

La ciudad se queda sin Dirección de Cultura Leer más

No habrá déficit. La empresa privada nos ayuda muchísimo. Dentro de una gestión puedes tener una programación y viene una actividad y buscamos el apoyo. La empresa privada está feliz de apoyar porque hay cultura, puedes descontar el 150 % de impuestos.

Ahora que tocó el tema de cultura, llama la atención que en el Portal se subió un contrato de casi medio millón de dólares para posicionar la imagen de Guayaquil...

Como turismo debemos de tener nuestra imagen, desarrollarla de una manera real. Primero internamente y después internacionalmente para que Guayaquil realmente se posicione como un lugar turístico. Con una marquita no haces gestión, tienes que enseñar y esos procesos son caros obviamente, porque tenemos que llegar a hacer activaciones, presentar a Guayaquil. Por ejemplo, tenemos que irnos a Quito y a Cuenca, que están posicionando la marca de sus ciudades. Nosotros no lo hemos podido hacer porque es un proceso que cuesta y los resultados como empresa lo veremos en el 2024. ¿Cómo la ciudad se va a presentar? Con videos, activaciones y después internacionalmente.

O sea que se le da de baja a Guayaquil es mi Destino

Guayaquil es mi Destino realmente no es una marca porque no estaba conceptualizada de esa manera; los íconos, colores, todo eso hay que modernizarlo; actualizarlo dentro de un diseño de marca tienes que actualizarte y tenemos que vernos como una ciudad futurista, de oportunidades, próspera, verde, amable. Toda esa información no es solo un destino, es una totalidad de actividades que tenemos que enmarcar en una nueva marca.

Cuando recibimos a Guayaquil era una ciudad desolada, la gente no salía, poco a poco están yendo a las actividades



¿Quedaría en ícono?

No creo en los íconos. A veces no fortalecen a la ciudad.

Es subjetivo, puede ser que un elemento sí lo sea, pero para otros no.

Exactamente, crear un concepto requiere de esfuerzo.

Sin seguridad no hay turismo y Guayaquil cada vez está más encerrada con los portones y rejas. ¿Cómo cambiar este escenario y así tener una ciudad sin zozobra?

Por ahora estamos desarrollando el centro, que es un lugar seguro. Estamos coordinando con la Policía, los metropolitanos, el grupo turístico, estamos en el Puerto Santa Ana. Haciendo activaciones de todo tipo para reactivar el lugar.

¿De qué manera?

Hay ya un seguimiento policial en el que apoyamos con una contingencia para que se sientan seguros, para que la ciudadanía no esté mirando a la derecha-izquierda a ver quién aparece. El próximo objetivo es que los mercados sean seguros, pero también tiene que ver mucho con la ciudadanía, esta debe empoderare de los espacios. Uno dice: si viene un ladrón y me asalta, ¿cómo me puedo cuidar? Y no se trata de agredir, sino de ocupar un espacio, de llenarlo de gente y vida porque solo así la delincuencia no podrá hacer de las suyas. Las acciones como sicariato, crímenes siempre están en lugares desolados. Apenas recibimos a Guayaquil, la gente no salía. Con las actividades, ferias que se están haciendo, de a poco lo hacen, van a ellas. Si ordenas y abres los espacios creo que vamos a salir del problema.

Un tema que soltó el alcalde hace pocos días fue el de la mirada al río, pero qué pasa con los muelles, por ejemplo.

La cara que no se ve en Puerto Santa Ana Leer más

Como turismo estamos elaborando un proyecto con Astinave, la Marina y estamos mapeando la situación. Hay mucho interés de la parte privada. Un ejemplo es el muelle de canotaje en el estero Salado; nos acercamos a Etinar y ha reconstruido el muelle de canotaje que a fines de octubre se va a inaugurar.

A usted los cerros le fascinan, pero hay problemas, como la zona urbana y los casos de canteras. ¿Cómo devolverle el verdor a la urbe?

Estamos trabajando en proyectos como la reserva de Samanes 1, que no solo es patrimonial, sino que es una reserva y ha habido demasiado desorden porque han construido en lugares que no debieron hacerlo. Es una reserva y se tiene que entender. En la Sierra lo entienden bien, acá no. Igual con cerro Azul, hay que crear la reserva más grande. Nos hemos reunido con la parte privada y trabajado con la Espol, y además con el personal de cerro Blanco para hacer el gran corredor verde donde se incorpore esas reservas que no se van a poder tocar nunca más.

¿Cuándo?

Son procesos. Tenemos que articular con el Ministerio de Ambiente, no es así tan fácil, y así crearlo como reserva y hasta contratar guardaparques. Lo mejor sería que la misma ciudadanía esté ahí.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!