Posesión de Daniel Noboa: Así reaccionó Marcela Aguiñaga tras la investidura

Este sábado 24 de mayo se realizó la posesión formal de Daniel Noboa como presidente de Ecuador para el periodo de 2025-2029.

Ante esto, diferentes líderes nacionales e internacionales se han pronunciado sobre este histórico momento. Una de ellas fue Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas.

El pronunciamiento de Marcela Aguiñaga sobre Daniel Noboa

La funcionaria, que llegó al poder por el partido político Revolución Ciudadana, dejó un mensaje en su cuenta de X sobre la posesión del primer Mandatario.

"Hoy se posesionó el presidente @DanielNoboaOk, en medio de un país que atraviesa momentos duros y cargados de incertidumbre. Como guayasense, como hija, como servidora pública, deseo que este nuevo ciclo sea una oportunidad para sanar al Ecuador y recuperar la paz, la seguridad y la esperanza. Desde Guayas, reafirmamos nuestra prioridad de siempre: la gente", dijo la prefecta alrededor de las 13:00 de este sábado.

Este mensaje llamó la atención de decenas de usuarios de las redes sociales que de inmediato comentaron la publicación "Me confunde mucho usted", fue una de las respuestas que más repercusión tuvo.

Hasta el momento, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil no se ha pronunciado sobre la posesión de Daniel Noboa, con quien ha tenido algunas discusiones políticas, pero que también reconoció como presidente electo.

La polémica de Aguiñaga tras reconocer a Daniel Noboa como presidente

Aguiñaga ha sido una de las pocas integrantes de la Revolución Ciudadana que ha reconocido el triunfo de Daniel Noboa en las recientes elecciones presidenciales.

La prefecta del Guayas ha sido muy polémica en sus últimas declaraciones a Diario EXPRESO, mencionando que prefiere ser la oveja negra de la Revolución Ciudadana antes que callar su voz. Lo que hasta fue respondido por el principal líder del partido político.

Por su parte, Rafael Correa no tardó en referirse a esta declaración en particular: "Para mí ella no es una oveja negra. Oveja, si quiere llamarse así, muy brillante y muy blanca".

Hasta el momento, el expresidente Correa tampoco ha emitido declaraciones sobre la posesión de Daniel Noboa.

