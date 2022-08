En Playas no hay opción para el turismo. Las calles minadas, al interior del cantón, en las ciudadelas o las rutas que conectan con los puntos más atractivos del lugar, convierten la experiencia de viajar en una completa pesadilla.

La semana pasada, la guayaquileña Anabel Chedraui se instaló en el balneario para vacacionar por unos cuatro días. Tiene una casa en la ciudadela Bellavista. Uno de los días, quiso viajar a Engabao. Y qué error, precisa ahora a EXPRESO, al cuestionar que apenas la mitad de la ruta esté asfaltada. Ella cuestiona que el asfalto haya llegado hasta cerca de donde se levanta el exclusivo proyecto inmobiliario Karibao Resort Town, y luego de eso “todo sea un desastre”.

“No me cabe en la cabeza que una obra pueda desarrollarse hasta cierto punto, dejando todo de cabeza. La mitad del camino, precisamente en el tramo que conduce a la comuna Engabao, estaba con baches y polvo. Era como si una bomba haya explotado ahí. Por eso, a causa de esa mala experiencia, viajaré a la Sierra para el feriado y no iré a Playas, donde tengo mi casa”, se quejó.

Pedro Rodríguez, gerente de la cooperativa de transporte Narcisa de Jesús, vive a diario experiencias similares y ya no sabe a qué autoridad dirigirse. Siente que a veces trabaja solo para pagar la reparación de su unidad, pues los gastos por los daños que con cada hueco sufren los amortiguadores, los paquetes de resortes, las rótulas y hasta la dirección del bus, llegan a los 500 dólares, cada vez que una de estas piezas o todas juntas se rompen.

Duele ver como nadie actúa ni explota los sitios donde puede haber un evidente turismo.



Romina Montonero,

turista guayaquileña

Las llantas de los buses explotan por los filos de las piedras y huecos que hay en la carretera, con el riesgo de sufrir un grave accidente, explicó Dany Baque, otro conductor que a diario se moviliza por la vía Playas - Engabao - Puerto Engabao, de casi 20 kilómetros.

El turista Tito Chiluisa, quien habita en Riobamba y en cada temporada de vacaciones de la Sierra, visita Engabao, lamenta que durante los 10 años que ha ido al sitio, el entorno siga siendo igual de deprimente. La vía es estrecha, solo la mitad ha quedado lista, se conduce en zigzag para evitar los huecos y no hay señalética.

“No entendemos que el Consejo Provincial, que dice trabajar por el Guayas, tenga olvidado a este centro turístico, su principal arteria. No entiendo tampoco por qué la Alcaldía se queda de brazos cruzados y no exige, no pide por las obras que harán que su cantón despunte. No entiendo por qué no llega a un acuerdo con la Prefectura para que este lado de Playas sea regenerado y terminado. Además, ¿por qué todo ha quedado a medias?”, cuestiona el turista Omar Artieda.

Contraste. Hasta cerca de donde se levanta Karibao Resort Town, la vía permanece en buen estado. Tiene uno que otro hoyo, sí; pero en general la vía está bien. Luego de esto, resulta complejo movilizarse, peor aún si es en moto. Néstor Mendoza

De Playas a Engabao, hay 17 kilómetros y de estos, ocho fueron reparados por la Prefectura del Guayas hace un año, según precisó el Departamento de Comunicación de la entidad, que asegura que tiene listos ya los estudios para realizar un trabajo integral de reconformación y asfaltado en lo que resta de la vía.

Que el proceso de contratación ya está en marcha y que aspiran a que culmine en octubre, para ese mismo mes iniciar con la reparación vial, precisó ayer a EXPRESO Gabriel Orozco, director de Obras Públicas de la institución.

Frente a ello, los habitantes de Playas Adela Varas y Julián Ponce esperan nada más que sea verdad: que los tiempos se cumplan.

“Sería horrible que dejen pasar más meses y que la regeneración empiece recién en enero, cuando empieza otra temporada playera. Engabao podría ser el destino favorito de Playas. Miren en Santa Elena y Manabí cómo la gente, sin importar las distancias, se mueve internamente. Todo requiere de que, además de buenas vías, algo que está fallando ahora en la Península, haya una oferta agradable de entretenimiento. Lamentablemente, aquí el alcalde Dany Mite tampoco se preocupa por dar cabida a esa agenda recreativa. Todo falla en este balneario”, dijo Varas.