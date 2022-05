Surfeando sobre el cemento en Puerto Engabao

Justin Saico, de 13 años, finalmente tiene cómo divertirse. Junto a más de 60 niños, ahora acude en sus ratos libres al Skate Park, hace apenas unas semanas inaugurado en Puerto Engabao, en General Villamil Playas. Él agarra su patineta, busca de donde lanzarse y, sin miedo, empieza a surfear sobre el cemento.

Ubicado a una cuadra del mar, este parque, en el que también se ve a los niños chocar sus patines de 3 o 4 ruedas, una y otra vez, sobre la pista, se ha convertido en un imán para los turistas que incluso llegan al lugar al caer la noche. “Supe esta tarde que había una pista, me dijeron que era buena y pues me lancé a venirme desde Playas, para hacer volar mi tabla. Son las 19:00, pero hay luces, además que el pueblo está activado. Así debería ser Puerto Engabao, Playas, siempre. Esto es vida. Esto es comunidad”, señaló el guayaquileño Reynaldo Guerrero, quien el pasado fin de semana recorrió 17 kilómetros desde General Villamil, donde llega a vacacionar, para divertirse junto a su hijo.

“Quiero que él forme su propia pandilla. Pandilla, digo, en buena onda. Me alegro de que a este balneario finalmente le hayan dado algo de entretenimiento. El skate une, es un estilo de vida. Es increíble que gente extranjera tome la iniciativa de hacer obras que el alcalde de Playas, Dany Mite, y todas las autoridades que lo rodean deberían hacer, pero que obviamente las ignoran”, señaló.

Hecho. Niños y adolescentes se dedican a patinar todas las tardes, y los fines de semana, desde muy temprano hasta la noche.

La pista. A una cuadra del mar, se encuentra la obra, que ha borrado la escena gris, de maleza y polvo que, previo a la construcción, allí existía. Néstor Mendoza

Brittany Alcívar, de 12 años, habitante de la comuna, asegura que desde que se inauguró el parque, sus momentos de ocio han cambiado. “Antes no sabíamos dónde pasar los ratos libres, nuestra única opción era surfear, pero a veces no teníamos ni tabla. Nunca pensé ni en sueños que habría esto aquí. Sabemos que cuesta, eso nos lo repiten nuestros padres todos los días. Me dicen que cuide el espacio, es de la comunidad”, indicó Alcívar, quien apresurada se alistaba para descender en la patineta que días atrás le regaló la fundación Wonders Around The World, que empezó a construir el parque en marzo de 2021.

La fundación benéfica, según le explicó a EXPRESO su presidente, Leo Paulet, está conformada por voluntarios de varios países que se dedican a levantar este tipo de estructuras en comunidades o ciudades donde los skateparks no están presentes. La obra fue levantada con el aporte y el trabajo de ciudadanos que llegaron desde México, Brasil, EE. UU. Francia, Alemania y Suiza; en total 17 extranjeros que pusieron la mano de obra, junto a los comuneros, dijo Paulet, originario de Suiza.

Somos 17 extranjeros, entre europeos y latinoamericanos, más las familias de esta comunidad, que hemos trabajado juntos y fuertes, para dar alegría a los niños.



Leo Paulet,

presidente de la fundación Wonders Around The World

Los niños, los más felices por la construcción de la obra. Néstor Mendoza

“En Francia este trabajo hubiese costado alrededor de $ 250.000, pero con la ayuda de la comunidad extranjera y local costó $ 27.000. Y es completa”, precisó Paulet.

La comuna de Engabao donó el terreno, hizo el movimiento de tierra y también puso los juegos infantiles que comprenden el área verde del parque, de más de 1.000 metros cuadrados de extensión, detalló Alexandra Villalba, presidenta de la Corporación del Comité Promejoras.

“Este lugar es un puerto tranquilo, con gente sencilla, amable, por eso la fundación se fijó en este pueblo para desarrollar este proyecto que arranca sonrisas y recrea a todos, especialmente a los niños”, enfatizó Villalba, quien dice estar feliz de ver que ahora hay vida de forma permanente en el lugar; y ya no más silencio y desolación.

Sin embargo, los habitantes piden con urgencia que la Alcadía les dé finalmente alcantarillado y agua potable, además de áreas verdes. “Está bien que seamos un rincón rústico, pero acá lo que sobran son las carencias, y eso debe ser ya tomado en cuenta. El desarrollo que tenemos nos lo están dando de afuera y qué bendición, pero acá, el Cabildo debe hacerse presente. Hoy, porque mañana ya es muy tarde”, precisó Lupe Magallanes, residente.

Este es el ambiente que se vive en Puerto Engabao ahora, sobre la pista Nestor Medoza

Para Gustavo Mera, quien habita en Playas, lo que se ha logrado en Puerto Engabao refleja que se puede hacer mucho si existen las ganas e incluso si el presupuesto es corto. “Todo depende de cómo se administra el dinero. Lo que Wonders Around The World ha hecho es espectacular. Si el Municipio decidiera gestionar bien los fondos o si decidiera incluso hacer bien las cosas, todo sería distinto. Allá ni siquiera las calles están lastradas, pero no es de asombrarse, acá es igual. Por ahora, lo que me emociona es ver a los adolescentes de Puerto Engabao felices”, indicó.