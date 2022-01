El skate por fin halla pista en La Puntilla

El skate ha ganado en La Puntilla. Es una victoria que celebra una comunidad, compuesta por adolescentes y adultos, quienes nunca bajaron los brazos, o en este caso sus patinetas, y que actualmente ven cristalizado aquel pedido que Diario EXPRESO registró en sus páginas, y por el que lucharon por años: tener una pista de patinaje.

El skate, un deporte que no halla pista en La Puntilla https://t.co/QDRJP5WZoY pic.twitter.com/cnLJQ8Bol5 — Felix Sánchez (@Felix_SanchezR) February 22, 2021

El escenario comienza a pintarse diferente, pues ya no serán desalojados por policías municipales, guardias de seguridad o hasta por sus vecinos. Eso quedará en el recuerdo.

La obra se inició hace unas semanas, en el malecón del Buijo Histórico, en La Puntilla. La maquinaria, tumultos de arena y de piedras, no solo dejan entusiasmos a los skaters, sino también a los habitantes de la zona, quienes ahora sí podrán ejecutar sus piruetas y otros descubrirán este deporte. No todo es el indor, dicen los padres y adolescentes de la misma comunidad.

Es un ejemplo lo que ahora se está haciendo en el Buijo Histórico para que diferentes municipios hagan pistas de la mano de los skaters en conjunto como alianza.

Nicolás Ricaurte,

skater

Álvaro Fernández, residente de Entre Ríos, se llena de emoción al recordar todo lo que se hizo, como un video que se viralizó en Instagram, donde se registraron los desalojos, para que la autoridad escuche. Al igual que sus compañeros, cuenta los días para poder deslizarse sobre las rampas, barandas y ejecutar los trucos.

Él se mantiene atento a la construcción y ha dado indicaciones para no tener que lamentar a futuro problemas con la estructura, que se levanta en 1.050 metros cuadrados. Los más de diez años que lleva como skater le validan los cambios en la pista, que se levanta junto a una cancha de indor y donde ya hizo construir graderíos y rejas para evitar que se cruce el balón.

“He corregido bastantes errores; se trasplantaron árboles que ahora están en una jardinera, en el centro de la pista. Será divertida, traerá movimiento y a la economía del sector”, cuenta Fernández, al recordar que los niños del entorno también le preguntan cuándo podrán conocer este deporte. Y es que para muchos es todavía desconocido, o lo han visto solo por la televisión o internet, en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.

Las piruetas y trucos aterrizarán al Buijo Histórico, donde se construye hoy la pista. Miguel Canales Leon

Los más pequeños se pasean por el malecón con scooters, bicicletas y de vez en cuando saltan a la construcción. Ellos están ansiosos, pues concuerdan que es una nueva actividad por descubrir y qué mejor que sea en un área recreativa. Esta estará dirigida a patinadores principiantes y los de nivel intermedio.

Sebastián Veloz, otro skater, también celebra este logro y pronto olvidará la frustración que sentía por no poder realizar sus acrobacias en una cancha. “Definitivamente esto beneficiará a muchas generaciones y contribuye a la reactivación de este sitio, tanto en lo turístico como económico”, subraya.

Al fin tenemos un lugar donde poder ir a realizar este deporte, que nos apasiona, y no correr el riesgo de que nos boten los municipales o los vecinos, como antes.

Álvaro Fernández,

skater

De acuerdo con el Municipio, a cargo de la construcción, en el diseño de la obra también participó la comunidad de patinadores. La estructura será de hormigón armado. Juan José Yúnez, alcalde del cantón, ha prometido que también abarcará cerramiento metálico y se decorará con un mural con pintura para graffitis.

Tareas. En el punto se han instalado las conexiones eléctricas y sistema de drenaje de aguas lluvias. Miguel Canales Leon

Aunque el Municipio aún no tiene determinada la fecha en que se inaugurará la pista; Fernández, que cada día monitorea el avance de la obra, asegura que la primera semana de marzo próximo ya se podría utilizar. Y esto entusiasma a toda una comunidad que ha vencido y logró que este deporte por fin halle pista en Samborondón.

Desde Guayaquil, los amantes de este deporte aplauden que finalmente, y tras varias quejas ciudadanas, por fin la autoridad haya comprendido lo importante que es para la sociedad apoyar el deporte. “Demoraron mucho, pero me alegro de que hayan oído a la gente. En La Puntilla, por más bonita que muchos digan que es, faltan espacios para compartir. Espacios públicos y libres, no dentro de cada urbanización. Lo que hoy se está haciendo es un primer paso. Ojalá no se detengan y no sea el único”, sentenció el patinador Gabriel Santos.