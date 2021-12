Intentar salir hacia la avenida Samborondón desde Ciudad Celeste se ha convertido, para los residentes, en un túnel sin salida que no parece hallar la luz. Estrés, dolores de cabeza, contaminación auditiva, además de indignación y rabia, son apenas algunos de los síntomas que advierten sentir; de lunes a viernes, siempre en horas pico, debido a la falta de planificación por parte de la autoridad.

“Hasta cuándo los genios de la Comisión de Tránsito (CTE) caotizarán el tráfico en este sector. Son un completo desastre. Solo les importa despejar la vía principal y ni siquiera se imaginan el caos que vivimos dentro. ¿Qué les está pasando?”, cuestiona la residente Fernanda Alvarado; al lamentar que, pese a las quejas, el problema siga vigente desde hace al menos dos años, advierte.

La semana anterior, EXPRESO recorrió el lugar y constató que aquellas molestias que se habían reducido durante el tiempo que los colegios permanecieron cerrados, a causa de la pandemia; en el último mes, que los estudiantes (al menos la primera fase) empezó a volver a las clases presenciales, se intensificó, a tal punto de que un conductor demora en promedio 40 minutos en recorrer apenas 2 kilómetros.

Urge un carril que desfogue el tráfico, que a diario se congestiona. Solo hubo una pausa cuando las clases eran netamente virtuales, pero esa no es nuestra realidad. Hay que actuar.

Marcelo Castillo,

habitante de Ciudad Celeste

Este Diario, que años atrás había alertado ya de esta situación, hizo la prueba y efectivamente ese fue el tiempo que demoró en llegar a la arteria principal desde la plaza comercial La Piazza, ubicada a escasos pasos del segundo redondel. En el recorrido, donde incluso los motociclistas no tenían cómo zigzaguear entre los vehículos, debido a la cantidad de unidades que ocupaban los tres carriles de la vía, los bocinazos no paraban e incluso hubo universitarios que optaban por caminar para llegar más rápido a los expresos escolares que se los recogían al pie de El Batán (centro comercial).

@juanjoseyunez @MuniSamborondon el tráfico para salir de ciudad celeste es INFERNAL! Por favor hagan algo con el semáforo de Batan! No podemos seguir así! pic.twitter.com/UXme0kJZpx — Carla Maldonado (@carlamaldonado) November 8, 2021

“Aquí lo que quieren es que nos acostumbremos a vivir un tráfico demoníaco, que se va a poner peor con la construcción del ‘Nuevo Samborondón’ y va a explotar la densidad poblacional de Ciudad Celeste”, se quejó el residente Francisco Franco, quien hizo pública su queja en Twitter, como otros tantos; al tiempo que la conductora Daniela Barrezueta, residente de El Buijo Histórico, aledaño a Ciudad Celeste, con la mano en la bocina y grabando un video de la “pesadilla” que experimentaba, lamentaba haber vendido su casa en La Garzota.

Queja. El congestionamiento de esta vía da cabida a otro embotellamiento en la avenida principal de La Puntilla, que se extiende por al menos 3 kilómetros.

Los residentes viven a diario este calvario, como lo llaman. Les preocupa que no haya un plan integral. Miguel Canales Leon

“No puedo más con este embotellamiento al que las autoridades nos han obligado a vivir, por falta de planificación. Por favor, esto no es Nueva York, no entiendo por qué vivimos este tráfico infernal que me produce nada más que desesperanza. Solo durante la pandemia hubo un respiro, pero no debería ser así. Lo que vivimos hoy es nuestra realidad y es horrible”, lamentó Barrezueta; que hace un llamado a que el Cabildo acelere el paso para construir una vía alterna que desfogue el problema.

Mi familia vive en Ciudad Celeste y en ciudadelas aledañas, las visito varias veces por semana y siempre el escenario es el mismo: agobiante, lento. Este sector debería ser más amigable.

Mariana Delgado,

visitante

EXPRESO consultó al Municipio de Samborondón sobre si ya están construyendo esta arteria alterna o en qué proceso se encuentra la obra que, por al menos tres años, han venido reclamando los residentes; y al respecto el alcalde Juan José Yúnez señaló, a través de su departamento de comunicación, que “se van a realizar al menos tres”, pero no precisó si ya iniciaron o cuándo estarán listas.

“Por otro lado, seguimos insistiendo al Ministerio de Transporte con la competencia de la avenida Samborondón, para que sea administrada por nosotros, así tomamos acciones concretas , como la implementación de semáforos inteligentes y la eliminación de los semáforos que van desde almacenes Boyacá hasta Ciudad Celeste, para que sean reemplazados por retornos continuos, que den fluidez”, aseguró.

@ATM_Transito favor su ayuda con el tráfico que se arma a la entrada de ciudad celeste . Comprendemos que ya las clases presenciales están pero debemos priorizar a los que vivimos aquí . — Ignacio Cordero (@ladislaomasurq) November 8, 2021

A la vez, este Diario consultó a la CTE sobre las soluciones viales que llevará a cabo de forma inmediata en el lugar, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición. En el sitio lo que se observó es que tres agentes, cada mañana, se ubican en el área para intentar, sin suerte, acelerar la circulación. “Ellos son de poca ayuda. Si quieren solucionar de forma temporal este escenario, lo que deben hacer es tomarse uno de los tres carriles de la vía contraria, que de 18:00 a 20:00 se pone igual. Eso es lo que hacen cuando hay carreras en determinadas fechas. Quizás al tener cuatro carriles, desplazarse sería menos estresante”, sentenció Jorge Barriga, quien trabaja en pleno centro de la ciudad; y para llegar a tiempo sale de casa a las 06:15 como máximo para no demorar, advierte, más de una hora en salir de la “espiral”.

El tráfico de esta zona afecta a los clientes, que solo por comprar medicina o pan se quedan paralizados en la vía 30 o 40 minutos. El hecho preocupa porque no se habla de soluciones.

Richard Pacheco,

ciudadano que labora en el sector

Para los residentes y taxistas, es vital que la solución llegue pronto, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional que tiene el sector. Y es que en el lugar, además del complejo habitacional y El Buijo, se levanta la urbanización El Cortijo, al menos dos colegios y unos 40 negocios que se encuentran en dos plazas comerciales.