Nuevo pedido de competencia de avenida, con tibias garantías

Tercer intento. El Municipio de Samborondón, con Juan José Yúnez al frente, busca por tercera ocasión asumir la competencia de la avenida Samborondón, de 10,5 kilómetros de extensión, en La Puntilla. Una vez más el alcalde calificó este pedido como “urgente”, pero la ciudadanía se pregunta cuáles son las garantías y beneficios que tendría la ciudad en caso de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dé luz verde a esta petición.

Juan Kronfle, gerente de la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón, asegura a EXPRESO que una de las razones por las que pide la competencia es porque la vía ya no es estatal sino urbana. Por lo que pretende disminuir la velocidad a 70 kilómetros, una medida con la que, afirma, se reducirán los siniestros de tránsito; aunque los expertos en movilidad, así como los ciclistas, alegan que aún circulando a 70 los peatones estarían en riesgo de ser atropellados.

Juan José Yúnez: El tramo faltante de la ciclovía se construirá en octubre próximo Leer más

Pero, de tener la competencia, ¿se prevé la construcción de una vía alterna? Esta, una de las necesidades que por años han venido reclamando los ciudadanos. Yúnez, a quien este Diario envió preguntas sobre el tema, no respondió hasta el cierre de esta edición. Y Kronfle, que tampoco se refirió al hecho, apenas se limitó a decir que prevén construir cuatro retornos rápidos que “permitirán mayor fluidez”. Sin embargo, para los residentes y urbanistas consultados, esas obras no le dan fuerza al requerimiento.

“La idea a corto plazo es eliminar los semáforos de Almacenes Boyacá hasta Ciudad Celeste y tener 8 kilómetros interrumpidos sin ningún tipo de intersección, solo con retornos rápidos”. Al consultarle sobre dónde se ubicarán los retornos, el funcionario justificó que esto lo determinará un “estudio de tránsito” que Samborondón contrató y que está pensado para 20 años.

Pedido El GAD de Samborondón ya ha hecho este pedido en otras dos ocasiones sin tener una respuesta positiva. El tercer intento fue la semana pasada, en que el alcalde Juan José Yúnez elevó la petición a la administración actual del MTOP. Juan Emilio Kronfle, gerente de la ATS, espera que la competencia sea entregada, pero con recursos.

Bajo la mirada del urbanista Luis Alfonso Saltos, no existe un plan macro de movilidad que defina el norte en tema de vialidad, “lo cual implica ahora cometer los errores tradicionales en planificación del Gran Guayaquil: hacer los proyectos sin plan donde los retornos son solo una curita a una gran herida”.

El exalcalde José Yúnez encabeza la terna para la Viceprefectura del Guayas Leer más

De acuerdo con Kronfle, el mantenimiento anual de la avenida va desde los $ 400.000 (bacheo, pavimentación) hasta $ 2 millones (obra civil), por lo que espera que la competencia sea entregada con recursos.

Sobre este punto, Saltos cuestiona. “Si no existe un plan de movilidad, dudo que exista un modelo de gestión entonces, para qué quieren el dinero si no saben (o por lo menos no dicen) en qué lo van a usar”, piensa.

En tanto que para el arquitecto y planificador urbano Johnny Cóndor, sí es necesario que Samborondón amplíe esta avenida ya que, asevera, colapsó. “Ya sea en La Puntilla o Daule, el crecimiento demográfico es denso. Necesitamos construir nuevas vías, trazar los planos. Alguien debe tomar cartas en el asunto”, precisó.

Para la residente Carolina Sabando, habitante de Ciudad Celeste, la construcción de una vía alterna debe primar. “Tenemos los puentes, que descongestionan sí. Sin embargo, incluso para fortalecer el turismo y vivir en orden, se debe pensar en una vía paralela. La Puntilla es una perimetral, con casas bonitas, con impuestos altos, pero finalmente una perimetral”, indicó.

“El Cabildo no es ineficiente, sí trabajamos en seguridad” Leer más

Sobre la necesidad de esta obra que, a juicio de Cóndor es fundamental, la autoridad podría construir cerca del Puente Alterno Norte, en la que afirma no hay mucho tráfico, o por Los Lojas.

Sobre el tema, el MTOP señaló a este Diario que Samborondón debe solicitar nuevamente la delegación del mantenimiento vial. Al consultarle sobre cuáles son las intervenciones que ejecutan en la arteria, la entidad reconoció que por la priorización de recursos económicos, debido a la pandemia, el proceso de mantenimiento vial se ha determinado para que sea incluido recién en el período fiscal de 2022.

“Si se presentase la necesidad de un bacheo menor será efectuado mediante administración directa. En la medida que se lo requiera, el MTOP realizaría las intervenciones necesarias por administración directa”, concluyó la entidad.