Playas: el alcalde exige poner al cantón en el mapa de seguridad

“Voy a pedir al Gobierno que ponga en el mapa de la seguridad a Playas. Están dejando sin nada al alcalde”, fueron las expresiones del primer edil de este cantón, Gabriel Balladares; tras la reunión que sostuvo con los transportistas de las tricimotos ayer en la sala del mercado municipal Las Balsas, donde anunció, sin dar una fecha específica, colocar cámaras de vigilancia con circuito cerrado en el malecón, los barrios y la zona comercial.

Que la fecha será fijada con los resultados que dé el estudio en materia de seguridad que está llevando a cabo, mencionó; lo que generó quejas por parte de la comunidad, que exige un plan inmediato, puesto que no soporta ser testigo de una muerte más.

Según Balladares, las personas asesinadas al estilo sicariato son de otros cantones, pero los habitantes aseguraron que no. Que son habitantes del cantón y, más aún, que en la lista de fallecidos hay también víctimas colaterales.

EXPRESO dialoga con el alcalde de Playas Gabriel Balladares sobre la inseguridad, la crisis que atraviesa el cantón y sobre qué heredó de la administración anterior.



“En Playas, el comercio y el turismo se están muriendo porque todos, incluso los pescadores en altamar, han sido ‘vacunados’. Matan de día y de noche, a niños y adultos. Necesitamos que intervengan este sector. Me apena ver cómo al Gobierno no le ha importado en lo más mínimo lo que vivimos... Nos han dejado morir. Playas va a desaparecer”, señaló Óscar Estupiñán, guayaquileño que tiene un comercio en el balneario, donde vive hace siete años.

Los transportista esperan que las promesas de seguridad se cumplan con inmediatez. Néstor Mendoza

A decir de Balladares, son pocos los policías que vigilan el territorio integrado por 67.000 habitantes. Que por eso, agregó, realizan también estudios para reconstruir la ex academia militar Juan Gómez Rendón. Que quieren ponerla al servicio de la Policía, mencionó. Lo que tampoco convenció a los habitantes, pero no porque la idea no sea buena, sino “porque demoraría demasiado tiempo en ejecutarse”.

“Nosotros queremos salvarnos ya. Hoy, no en seis meses o un año. Queremos acciones ahora... Que el alcalde pelee por defendernos. Que exija, que alce la voz... Nosotros necesitamos que se mueva para defender a su pedazo de tierra. Hasta ahora no hemos recibido más que promesas”, se quejó Emilia Morante, habitante del cantón.

