Plantón de transportistas en Guayaquil: ¿qué exigen a la ATM?

Integrantes de este sector acudieron hasta las oficinas de la dependencia de tránsito municipal para plantear sus demandas

Dirigentes gremiales de transporte protestaron la mañana de este viernes 30 de enero en los exteriores de las oficinas de la ATM, en la avenida del Bombero, oeste de Guayaquil.

Portando carteles y vociferando consignas, integrantes de diversos gremios de transporte en Guayaquil llegaron hasta las oficinas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en la avenida del Bombero, la mañana de este viernes 30 de enero.

Al llegar a los exteriores de la entidad, pasadas las 09:00, organizaron un plantón para exigir mayores controles al transporte informal, el cual —según indicaron— les ha generado pérdidas económicas durante varios meses.

La protesta fue organizada por la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), por la Unión Provincial de Transporte Escolar Institucional de Guayas (Uproteig) y por la Unión de Cooperativas Transporte en Taxis del Guayas.

"El problema contundente por el que estamos atravesando es la informalidad. Está desapareciendo el transporte formal y se está recrudeciendo la presencia del transporte informal", indicó Ricardo Onofre, presidente de la Fetug.

Según el dirigente gremial, en Guayaquil actualmente operan alrededor de 20.000 vehículos que ofrecen servicios de transporte en distintas modalidades de manera informal.

"Ahora la demanda está a través de la oferta que presentan los transportes en furgoneta, el transporte en motocicleta, el transporte en taxi ruta, el transporte en tricimoto. Esa demanda era nuestra, hoy está en mano de más de 20.000 unidades", expuso Onofre.

La informalidad genera pérdidas económicas a los transportistas, según Fetug

El presidente de la Fetug también que el crecimiento del transporte informal ha provocado serias afectaciones económicas al sector formal, al punto de que varias unidades han sido retiradas por casas comerciales debido a la imposibilidad de cumplir con los pagos.

Asimismo, Onofre alertó sobre presuntos casos de extorsión durante los operativos de control. Explicó además que, con argumentos como supuestas fallas mecánicas leves, los vehículos son trasladados a patios de retención, donde se les imponen altos cobros diarios.

Oswaldo Guamán, presidente de la Unión Provincial de Transporte Escolar Institucional de Guayas, denunció la proliferación de tricimotos y motocicletas que operan en forma ilegal transportando pasajeros en los exteriores de centros educativos en Guayaquil.

Lamentó que los agentes de tránsito no realicen operativos en estos espacios. “Si nosotros vamos a los centros educativos, no tenemos dónde parquearnos; le pedimos apoyo a la autoridad y no hay respuesta”, manifestó.

ATM señala que ha retenido a 716 vehículos por transporte informal

Hasta las 11:00, ningún funcionario de la ATM salió a atender a los transportistas que se congregaron en los exteriores de la institución.

Ante los pedidos de información, el Departamento de Comunicación de la ATM compartió un publicación en X en la que señala que, en lo que va del año, 716 vehículos han sido retenidos "por no contar con el título habilitante correspondiente, realizando transporte en situación de informalidad".

La entidad de tránsito municipal indicó además que el jueves 29 de enero los transportistas fueron convocados a una reunión de trabajo, "a la cual no asistieron".

Desde enero de 2025 hasta la fecha, en operativos se han retenido 716 vehículos por no contar con el título habilitante correspondiente, realizando transporte en situación de informalidad.



Asimismo, el día 29 de enero de 2026 se convocó a los gremios de transporte a una reunión… pic.twitter.com/G1DRaiyAtP — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) January 30, 2026

