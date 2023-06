Guayaquil: Plantean que el Municipio salve al Forestal del abandono estatal

El estado del parque Forestal no es novedad para los guayaquileños. Desde el 23 de abril de 2012, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha sido responsable de ese bien municipal y lo será hasta 2070, de acuerdo con el comodato que el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Cabildo suscribieron.

Las áreas verdes están podadas, las camineras limpias, pero las paredes del exterior del Teatro Centro Cívico (TCC) tienen humedad y moho; diagonal a esta edificación una tarima se oxida. Al extremo sur del parque, una Unidad de Policía Comunitaria está abandonada, la pileta no funciona, los baños están cerrados, un carrusel está parado y un trampolín está caído.

Al extremo norte, adelante del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, el cual está adscrito a la Universidad de las Artes, hay una miniplaza y en su centro se observa agua empozada negruzca. Al otro lado, la piscina del parque está rodeada de maleza y basura, y allí andan gallinas y gatos. Es vecino de una carpa cubierta con ropa. Las rejas están oxidadas.

El parque Centenario es una de las obras emblemáticas de Guayaquil, pero el abandono y su mal uso afectan su imagen. La falta de mantenimiento ha hecho que este lugar pierda su atractivo y sea invadido por consumidores de sustancias y mendigos.



Carmen Solórzano, quien administra el sitio desde enero de este año, dice que su presupuesto es limitado, apenas cuenta con “la ayuda” del Ministerio, que cubre el pago de la luz por 14.000 dólares y entre 9.000 y 10.000 dólares por consumo de agua. También le entregan fondos para seguridad, limpieza del teatro y ahora para el mantenimiento de la terraza, porque tiene filtraciones. Pero no cuenta con recursos para el mantenimiento de las áreas aledañas al espacio.

De acuerdo con la cédula presupuestaria de este año, la cartera de Cultura y Patrimonio maneja un monto de 22’292.926,85 dólares, de los cuales hasta abril solo se ha ejecutado el 20,84 %.

El TCC no cuenta con permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, ya que requieren de una escalera externa de emergencia, pero Solórzano no sabe si el próximo año la puedan comprar. Para cuidar de la piscina no le alcanza. Aunque indica que eso le corresponde al Ministerio del Deporte.

Hay que salvaguardar los bienes culturales y garantizar que su gestión siga como tal, es decir pública, no privada. La Dirección Cultural del Cabildo tiene experiencia.

Francisco Velasco, exministro de Cultura

EXPRESO se comunicó con el organismo deportivo e indicaron que no son responsables, sino la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. A su vez, ellos dijeron que tampoco lo son, sino el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Algunos espacios del parque Forestal, como la piscina, están totalmente descuidados. Miguel Canales / EXPRESO

La fachada de la piscina es deplorable. Por fuera de las rejas, su recibidor y gradas se ven negruzcos. Y aún cuelga de su muro un letrero descolorido del Ministerio del Deporte.

En 2009, la cuarta disposición general de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado determinó que “todos los bienes culturales y no culturales y derechos pertenecientes al Banco Central del Ecuador que formen parte de la gestión cultural” se transfieran al Ministerio de Cultura, “con excepción del Museo Numismático y la Biblioteca económica”.

Así, el Teatro Centro Cívico (TCC) y el parque Forestal pasaron a manos del Estado central, por el tiempo que faltase para completar el comodato que el Cabildo y el Banco Central del Ecuador (BCE) suscribieron en 1980.

En 2012, según el nuevo comodato, el Cabildo entregó el TCC, las instalaciones anexas, equipos, además de las áreas verdes y de recreación, al Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Los espacios públicos deben ser accesibles. No se debe postergar su traspaso al Cabildo, para que la gente tenga un adecuado sitio para su esparcimiento y recreación.

Octavio Villacreses, exconcejal de Guayaquil

El historiador Melvin Hoyos narra que en los años 80 “el Municipio de Guayaquil estaba en total y en absoluta pobreza” y como faltaba terminar la construcción del teatro y del parque, el cabildo decidió dárselo en comodato al BCE por 90 años, ya que era la única institución que contaba con recursos. “En esa época, la firma absorbió varias edificaciones que estaban destinadas a ser espacios culturales, para terminarlas y usarlas”, explica.

Para Francisco Velasco, exasambleísta y exministro de Cultura, no hay que esperar los 47 años para que se termine el comodato. “El parque debe formar parte de la administración municipal, porque hay un descuido deliberado de los bienes”. Además, señala que el Municipio tiene una Dirección de Cultura, por lo que no existiría ningún inconveniente, pero destaca que “se debe precautelar que no pase a manos privadas ese bien municipal”.

Octavio Villacreses, exconcejal de Guayaquil, dice que este sitio debe ser recuperado y rehabilitado por el Municipio, ya que es un pulmón gigante de la ciudad. Así también su piscina, para el uso recreativo y deportivo de la comunidad.

Lo que hace 13 años empezó siendo un colorido parque con pasto verde, decenas de juegos infantiles y jóvenes disfrutando de la naturaleza, hoy no es más que hectáreas de terreno completamente olvidadas, llenas de maleza, lodo e insectos.



La abogada Tania Guerrero, también docente de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, sostiene que todo depende de la voluntad política, ya que “lo que se hace en derecho, también se puede deshacer en derecho”, para que la Municipalidad tenga la competencia y lo administre, ya que como estipula la Constitución, todos tenemos el derecho de “vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice el buen vivir”.

Velasco indica que cuando se expidió la ley, la Asamblea buscaba que el BCE se concentrara en precautelar las reservas monetarias. Sin embargo, reconoce que “nosotros no llegamos a tener una buena administración del Teatro Centro Cívico; tuvimos voluntad, pero hubo un exceso de distancia, al querer manejar desde Quito un bien cultural de Guayaquil”.

Actualmente, “el Ministerio de Cultura no tiene personal en territorio”, revela Solórzano. La funcionaria pertenece a la nómina del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo.

EXPRESO solicitó una entrevista con la titular del Ministerio de Cultura por mensajería instantánea y por correo electrónico. Se envió un cuestionario, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta. Asimismo, se pidió un pronunciamiento al alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, pero tampoco se pronunció. También se buscó una postura por parte de exburgomaestres de Guayaquil, pero la reacción fue igual.

Monto El Ministerio de Cultura y Patrimonio cuenta con un presupuesto de 22’292.926,85 dólares. Hasta abril ha ejecutado solamente el 20,84 %.



La última vez que el Forestal fue intervenido por el Municipio fue en 2018; ambas entidades firmaron un convenio. Ese año, los trabajos de mantenimiento integral fueron presupuestados por un valor de 490.396,56 dólares.

El parque aloja una gran variedad de flores y árboles nativos. Miguel Canales / EXPRESO

AMBIENTE

UNA PLAGA AFECTA A LOS ÁRBOLES DEL PARQUE

Al ingresar al parque Forestal, todo el ambiente está lleno de partículas blancas de cochinilla. Esto se siente más al término de la tarde. Algunos árboles están llenos de esta plaga y se la visualiza a simple vista; en otros, hay que mover las hojas para ver cómo están escondidas en su parte posterior o en el inicio.

La administradora del parque Forestal, Carmen Solórzano, cuenta que muchos de los árboles tienen esta plaga blanca y teme que se extienda a otros y al resto de plantas que están a su alrededor. Ya envió una solicitud al Municipio, pero le respondieron que estas labores están planificadas para “el segundo semestre del año”, pero que “pueden ser reprogramadas”, debido “a la carga operativa y novedades emergentes que se presenten”. Ahora espera que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica pueda socorrerlos.

Ángel Triana, experto en plagas y docente de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, señala que sin recursos es complicado controlar la plaga. Explica que se debe ejecutar una pequeña poda y fumigar con productos orgánicos las plantas, pero antes de que comiencen las lluvias. A su vez considera no hacer una poda general a los árboles, porque después “cómo se purifica el ambiente de la ciudad”.

Para mantener limpio el sitio, la administradora se ayuda con los moradores. También con “las donaciones” que hacen quienes realizan eventos en las instalaciones del parque. Pero no es suficiente, dice.