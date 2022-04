Jennifer Vera disfruta junto con su esposo y sus dos hijos del parque Forestal, el más grande y tradicional área de recreación del sur de la ciudad. Pero, cuando el reloj marca las 18:30 y la oscuridad se apodera del sitio, prácticamente salen huyendo.

“El parque no está en buen estado, pero sirve para que mis nenes puedan distraerse un poco; sin embargo, cuando el sol se oculta debemos salir de inmediato, muchas partes se vuelven penumbras”, relata la madre.

A su lado, su esposo Manuel Merchán lo corrobora. “El Forestal siempre ha sido de sus favoritos por estar cerca de su domicilio, las rutas de acceso y sus áreas verdes, pero, “últimamente lo tienen muy descuidado y lo que más me preocupa es la seguridad de mi familia. En las noches se vuelve un foco de asaltos por la oscuridad. Deberían hacer algo”, clamó el morador.

Durante un recorrido realizado por un equipo periodístico de EXPRESO se pudo comprobar esa penumbra en la que se convierte el parque al llegar la noche. En el interior, las áreas como las camineras, alrededores de la laguna y la zona de pícnic son las más oscuras. Se consultó al Ministerio de Cultura, por tener competencia en una parte del área, pero no hubo respuesta.

En la parte externa, el problema se agudiza sobre la avenida Quito y Venezuela, donde cerca de diez luminarias están apagadas hace meses. Al respecto, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP) indicó que esas luminarias no eran de su competencia y responsabilizó al Municipio por el problema. El Cabildo no respondió.

El deportista Julio Morejón, quien reside en Los Esteros, insiste en esa iluminación que necesita el Forestal para que pueda mantener sus puertas abiertas más tiempo. “A las siete de la noche ya están cerrando. Yo trabajo y quiero ejercitarme en las noches y quisiera hacerlo aquí, pero no se puede porque el parque está a oscuras y encima lo cierran temprano. No debe ser así”, reclamó el hombre.

En el lugar se encontraba la familia Bolaños celebrando el cumpleaños número 15 de Romina, pero no contaban con que el sitio estaba a oscuras. “Pensábamos celebrar los quince años de mi hija aquí, pero no hay luz. Debemos usar nuestras linternas del celular para poder vernos las caras”, reclamó Jaime Bolaños, padre de la homenajeada.

Con una torta y cerca de nueve personas le cantaron el cumpleaños, pero ahí acabó la fiesta. “Queríamos hacer concursos con mis primos, compartir en familia, pero no sabíamos que no había luz y de paso cierran a las 7”, dijo entristecida Romina, quien había pedido celebrar su cumpleaños en un parque al aire libre.

En el interior del parque hay muchas zonas que están sin iluminación y en la parte de afuera, en las calles Quito y Venezuela, está completamente a oscuras y ahí llegan los robos. Francisco Quinde, ​visitante del parque

A pesar de la situación, decenas de jóvenes llegan hasta los exteriores del parque para trotar o caminar. “Sabemos que termina siendo un riesgo, pero junto con mi novio disfrutamos de salir a ejercitarnos. El deporte es vida”, expresó Juliana Guzmán. Asegura que meses atrás sí funcionaban las luminarias y no tenían inconvenientes. Ahora, por seguridad, toman sus precauciones. “Solamente salimos con lo necesario, lo único que nos alumbra son las luces de los carros. Hasta las ocho de la noche somos muchos deportistas, pero ya luego esto queda botado, ahí sí no me metería aquí”, advirtió la joven de 22 años.

Para los residentes del sector, el Forestal es uno de los parques más representativos del sur, pero en las últimas semanas se ha convertido en el más peligroso por la falta de iluminación.

“Por el día la gente llega, disfruta del parque y hay un importante flujo de personas, pero por la noche esto es penumbras”, corrobora Alonso Barcia, quien vive al frente del área recreativa, entre las calles Venezuela y Quito.

Barcia relata que es testigo de lo que ocurre por las noches. “Aquí asaltan fácilmente, las personas pasan caminando o haciendo ejercicios, pero en el momento menos esperado llega alguien en moto y no se diga más, ya los bajaron (robaron)”, manifiesta el hombre. Asegura que en los más de 15 años que vive por el lugar jamás ha visto así al parque. “La oscuridad está matando la convivencia del sector, nunca había ocurrido esto. Se necesita luz aquí”, protestó.

Francisco Pinto, residente y propietario de una tienda del lado de la avenida Quito, teme por su vida en días claves, como en las fechas de partidos de fútbol que se juegan por la noche. “Aquí se vuelve muy peligroso, llegan muchos desconocidos y a veces hay hasta vandalismo y delincuencia”, resaltó asustado.