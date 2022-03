La Unidad Nacional se apaga y salen a flote los problemas

Sin mantenimiento, apagado y destruido. Así califican varios conductores y peatones que transitan por el Puente de la Unidad Nacional, a una calzada que hace varios meses no tiene una buena iluminación; y que, a decir de varios residentes de La Puntilla, hace mucho está en el olvido.

El primer Puente de la Unidad Nacional (son cuatro), que tiene una extensión de un kilómetro, aproximadamente, y conecta a miles de vehículos diarios desde Guayaquil hasta Durán o La Puntilla, tiene 45 postes de alumbrado sobre el costado derecho (sentido Guayaquil-La Puntilla) y todos se encuentran sin funcionar; mientras que los del costado izquierdo, algunos están apagados.

Emilio Salinas, deportista guayaquileño que solía salir a trotar por ambos puentes, cuenta su amarga experiencia.

“Se supone que tiene una zona peatonal, así que todas las noches salía a hacer ejercicios, pero desde que me asaltaron nunca más volví a pisar ese puente”, dijo Salinas.

Es inadmisible que un puente de tanta importancia esté sin luz. Esto ya lleva meses y nadie hace nada al respecto. La necesidad es urgente. Alberto Montalvo

​residente La Puntilla

Indica que desde que se dañaron las luces, el puente se volvió muy botado; pero yo no dejaba de ir a hacer deporte. “Un día, unos sujetos en moto se detuvieron y prácticamente se me llevaron todo, hasta los zapatos, y yo creo que nadie ni me vio. Desde ahí no salgo más para esa zona”, relató el joven de 27 años, al añadir que el puente necesita una intervención urgente, ya que las veredas también están descuidadas.

Para Alberto Montalvo, residente de El Tornero, es insólito lo que ocurre. “Es inadmisible que un puente de tal importancia esté abandonado y sin mantenimiento”, manifestó.

Montalvo señala que las pocas luminarias que funcionan no abastecen. “Las luces anticuadas que aún funcionan desprenden un anémico brillo por su antigua tecnología, realmente es poco lo que ayudan a los usuarios”, reiteró bastante molesto por la situación.

EXPRESO se contactó con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para conocer el origen de este problema. El vocero indicó que “sus luminarias fueron sustraídas por personas inescrupulosas. En las próximas semanas serán reparadas”.

El puente está en penumbras Miguel Canales Leon

La molestia por la falta de iluminación se evidencia más para quienes irresponsablemente transitan sin luces por las calles. Los conductores aseguran que esto es muy peligroso. “Es un suicidio, la luz de la calle es muy pobre y los carros muchas veces transitan a alta velocidad. La gente debe ser más responsable y la autoridad debe hacer algo. ¿Qué están esperando, acaso que ocurra un accidente que deje fallecidos”, dijo Fausto Pérez, habitante de El Recreo, Durán.

Esta situación crea malestar entre los que transitan por el sector y piden más atención para las necesidades ciudadanas. “Se dañan las luces y no se dañan esos aparatos que solo sirven para sacarle plata al pueblo (control de velocidad). Deben preocuparse por arreglar lo necesario y vital”, se quejó Pérez.

Solo en Guayaquil pasan estas cosas. La ciudad se convirtió en tierra de nadie y las autoridades no hacen nada para mejorar las cosas. JOEL GONZÁLEZ

​residente de Guayaquil

Otros conductores responsabilizan del problema a las autoridades, aunque no saben realmente a quién dirigir las quejas. “No sé quién mismo debe hacerse cargo de esto; creo que se lanzan la pelotita, pero ni la Alcaldía, ni la Prefectura, ni el Gobierno hacen nada por solucionar este problema. ¿Dónde está la plata? No hacen nada por arreglar lo dañado”, reclamó Andrea De Concilis, residente de la urbanización Villa Club, en La Aurora.

Otra queja repetida entre los ciudadanos es la falta de limpieza que se evidencia en el lugar.

Alberto Montalvo califica de terrible la suciedad que se acumula en las vías laterales que supuestamente es exclusivo para los peatones y las bicicletas, pero ahí solo se ve lodo y maleza. “Nunca lo limpian. Es el ejemplo de la falta de criterio y proactividad de las autoridades que tienen a cargo esa arteria vital”, expresó indignado.

Los peatones y ciclistas que recorren el puente de la Unidad Nacional aseguran sentirse afectados por el abandono en el que se encuentran.

“Acá para nosotros es un riesgo tremendo la falta de iluminación. Además, la zona peatonal está muy descuidada. Hay una tapa de alcantarilla que está levantada y es tremendo peligro para nosotros”, dijo Renzo Paz, ciclista de 34 años.