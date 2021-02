San Valentín: El plan para enamorar en la pandemia

Están solteros y es un tiempo en que el coronavirus restringe hasta los besos fugaces. Ellos van a experimentar el primer San Valentín estando en pandemia, en Ecuador. No podrán asistir a ningún evento, como los que se dieron el año pasado cuando hubo fiestas para todo tipo de relaciones: para los amigovios o follamigos, los sugar daddy, los amigos con derecho, los vaciles, los amores platónicos, los swingers (sin pacto de fidelidad sexual), los flexisexuales (sin importar el género) o los living part together (juntos, pero viviendo separados).

Ahora la pandemia ha creado una nueva realidad para el amor, donde hasta Cupido trabaja medio tiempo. Sin fiestas, sin discotecas y con los aforos reducidos, no es fácil lanzar flechazos. Lo que lleva a los solteros a plantearse otras preferencias, ahora aprecian más las relaciones monógamas, según contaron a este Diario un grupo de personas consultadas.

“Por ahora disfruto de estar solo”, dijo a Diario EXPRESO Roy Ronquillo, de 22 años de edad. Aunque reconoció que extraña el calor que da la compañía de una pareja. Aseguró que busca una relación estable. “No estoy de acuerdo con las relaciones swingers, allí no hay pacto de fidelidad sexual. Busco una dama que aprecie una relación monógama”, agregó Ronquillo.

Cifra 683

parejas

se casaron en enero de 2021, en el Registro Civil, en la provincia del Guayas, excepto Milagro.

Los solteros también señalaron que prefieren enfocarse en otras prioridades, porque el coronavirus limita el contacto social, no vivir. “La pandemia me ayudó a replantear mi proyecto de vida”, opinó María Vásquez.

Conseguir pareja en tiempos de Covid ha sido un reto más durante todo el 2020 y este año. JIMMY NEGRETE

¿Qué hay de los que sí salen con alguien por estos días? Por el temor al virus, las parejas solicitan una prueba de PCR antes de dejarse robar un beso. “Dejé de verme con mi enamorada, en marzo pasado, cuando empezó la cuarentena. En septiembre del 2020 cuando la volví a ver me dijo que le lleve un examen de PCR. Lo hice y entonces pude volver a besarla”, contó Santiago Herrera.

Pero cómo buscar una pareja en este tiempo. Tres psicólogos (César Valcacer, Sandra Moreira y Andrea Sánchez ) consultados por este Diario concordaron que antes de buscar pareja hay que ser feliz en la soltería.

Soltería. Roy Ronquillo, en una suite del hotel Radisson, busca en una agenda un evento que le permita ampliar su círculo de amistad; pero no hay opciones. Miguel Canales Leon

“Porque la felicidad no depende del estado civil, sino de estar en paz y realizado consigo mismo. Uno debe estar lleno de amor, no puede esperar que la otra persona lo llene. Cuando uno sabe quién es y las cualidades que busca en otra persona es más fácil encontrar una pareja”, señaló Sánchez.

Junto a tener una salud emocional, en estos días, la cualidad más importante que se debe aplicar es la resiliencia, ello ayuda a ver más allá de lo elemental y entonces se encuentran otras alternativas para conocer a una pareja hasta en medio del confinamiento.

Un ejemplo es Estefanía Cuesta, de 19 años de edad. Ella llevaba dos meses cumpliendo con la cuarentena, cuando en medio del encierro aceptó ser amiga de un compañero de la universidad.

Por el confinamiento al inicio solo conversaron por teléfono, después del 20 de mayo de 2020 salieron a comer helado, fue cuando Guayaquil pasó del semáforo rojo al amarillo, y no había bar, ni discoteca, son locales que se mantienen cerrados en Guayaquil. El 4 de julio, Luis Alfredo Pico se le declaró. Él confesó que no dudó besarla por primera vez. “Estaba seguro de que ella había cumplido con el confinamiento y que es responsable con las medidas de bioseguridad, tanto como él. Estoy enamorado de la madurez que ella tiene”, remarcó Pico al contar su historia de amor en tiempo de coronavirus.

La pandemia también ha provocado que una vieja amistad se transforme en una relación amorosa. Es lo que vivió María del Mar Proaño.

“La situación de la pandemia me tenía estresada, así que opté por conversar todos los días con Cristian Bernal, mi amigo desde hace siete años”, contó Proaño.

Ese diálogo diario hizo que hace cuatro meses dieran el paso para ser pareja. “La ventaja fue que por las restricciones podíamos salir solo a comer y entonces conversábamos mucho. Un diálogo profundo de los que no es posible tener en una salida a una fiesta o al cine. Un diálogo profundo que nos enamoró”, agregó Proaño.

Los psicólogos señalan que es muy importante ser feliz en la soltería, para al casarse tener una relación estable. Miguel Canales Leon

En estos meses hubo tiempo hasta para salir con la exenamorada, esto fue lo que le pasó a Andrés Sellers; al salir de compras se encontró con una exenamorada y volvieron a salir, aunque la relación no renació. Meses después, en noviembre de 2020, en clases virtuales de la universidad, conoció a una chica, con quien en la actualidad mantiene una relación sin compromiso.

Al final los entrevistados demostraron que no están agotadas las opciones para conocer a alguien especial. El único punto donde todos pausaron fue para dar el primer beso. Los que no pidieron un examen de coronavirus comentaron que se aventuraron al juego de la ruleta rusa. Otros no han podido evitar tener que entregar la prueba de PCR. Mauricio Sarmiento contó: “Soy médico, a mí me piden las pruebas para besarme”.

Pero hay necesidad de seguir viviendo, los espacios abiertos son una opción para ello, porque allí se reducen las posibilidades de contagio cuando no hay aglomeraciones, por esto la empresa Properati, portal de compras y arriendo de Latinoamérica, hizo un estudio de los solteros que residen en un radio de 250 metros alrededor de un parque de Guayaquil.

Por ejemplo el parque Samanes, ubicado al norte de la ciudad, tiene 13.759 metros cuadrados de áreas verdes por cada 100 personas solteras, en este estado civil cerca de allí viven unas 452 personas. La idea es que los parques, en tiempo de coronavirus, ofrecen la opción de conocer a la pareja que se busca.

Pareja. Estefanía Cuesta y Luis Alfredo Pico pasean en un parque como enamorados. Cortesía

LAS OPINIONES DE DOS PSICÓLOGOS

“Siempre hay un amigo que se puede conocer más”

Dos psicólogos explican a EXPRESO cómo desarrollar relaciones con las restricciones que hay por la pandemia.

Para César Valcacer, psicólogo, la estrategia la puede crear cada persona, se puede ayudar de herramientas de las aplicaciones que existen para conocer a alguien. Para quienes no le gustan las redes, ni las aplicaciones siempre hay un amigo a quien se puede conocer más. Una persona que a uno le cae bien, pero antes no tuvo tiempo de realmente intimar. Lo importante es saber priorizar la comunicación. “He visto que hay más necesidad de relaciones estables, donde cada persona es atendida, amada y comprendida”, señala Valcacer.

Además de usar las redes y tecnología, Sandra Moreira, psicóloga, destaca la importancia de mostrarse disponible para entablar una nueva relación. “Se puede contar a amigos para que ellos te presenten a sus contactos. Al inicio el diálogo será virtual y luego pueden salir a un restaurante o cafetería”, dice Moreira.

La pandemia también ha provocado que una vieja amistad se transforme en una relación amorosa. Es lo que vivió María del Mar Proaño y Cristian Bernal. JIMMY NEGRETE

Ella enfatiza que sí existen espacios para conocer a personas nuevas. “Hay que abrirse a cursos virtuales. Siempre hay que tener en cuenta que la distancia física no daña ni limita crear una nueva relación, lo que la arruina es la distancia emocional. No hay que descuidar la cercanía afectiva. Para ello está el diálogo, el respeto, la fidelidad y el preocuparse por el otro”, indica Moreira. Advierte que no se debe buscar una dependencia afectiva; porque la felicidad no está en el otro, sino en uno mismo. “Uno debe ser feliz solo y entonces buscar la pareja para compartir la felicidad que uno ya tiene. Ser feliz es responsabilidad de cada uno”, dice Moreira.