Pasos a desnivel en Los Ceibos: "Transparenten procesos", pide concejala Ana Choez

El conflicto que se ha generado en Los Ceibos por la construcción de dos pasos a desnivel se deriva de la "falta de transparencia" y errores en la vocería del Municipio de Guayaquil. Así lo cree la concejala Ana Choez.

La edil del Partido Social Cristiano (PSC) solicitó este lunes 30 de junio de 2025 que el alcalde Aquiles Álvarez proporcione "información técnica, presupuestaria y de planificación de la obra".

"Este requerimiento tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, promover la transparencia institucional y asegurar el cumplimiento de los compromisos asociados a la cooperación internacional", argumentó la concejala en su solicitud.

Qué información pidió Ana Choez sobre el tema de Los Ceibos

Al menos seis puntos requirió la edil sobre la obra que comenzará este martes 1 de julio en la intersección de las avenidas del Bombero y Leopoldo Carrera, por 20 meses, a un costo de $15,4 millones.

Choez solicitó a Álvarez que se entregue la siguiente información:

Estudios actualizados de factibilidad técnica, vial y de movilidad urbana que sustenten la ejecución de la obra Criterios utilizados para la priorización de este proyecto dentro del conjunto de obras financiadas por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) Presupuesto asignado, fuente de financiamiento específica, y condiciones del crédito vinculadas a esta intervención Proceso de contratación (convocatoria, adjudicación, contratista, tipo de contratación y fiscalización) Cronograma de ejecución, etapas proyectadas y plazos establecidos Plan de socialización con la ciudadanía del sector y mecanismos de participación aplicados

Choez aclaró a EXPRESO que su objetivo no es detener o postergar la obra sino transparentar la información. "No puedo solicitar de manera irresponsable que se paralice por una situación de falta de transparencia del Cabildo", indicó.

Para la concejala, el malestar en residentes de Los Ceibos que se han opuesto a la obra, se da también por errores en la comunicación de los detalles de su implementación.

"No creo que es de la institución como tal, sino de la vocería institucional que recae primero en el primer personero de la ciudad, que es el alcalde, y luego en sus técnicos, porque los técnicos tampoco han salido a decir nada", afirmó.

Ana Choez cuestionó respuesta del alcalde Aquiles Álvarez

"Es como que ellos están tapándose los oídos de lo que está ocurriendo con los residentes de Los Ceibos y dicen 'mejor no digo nada para no agitar el avispero. Y mejor salgo con mi misma teoría de siempre que es entonces no hagamos nada', como dice el alcalde y con una actitud grotesca, que ya es propia de él. Entonces, no es una actitud de un administrador de la ciudad", sostuvo.

Uno de los cuestionamientos que ha hecho el colectivo Acción Los Ceibos ha sido la falta de difusión de estudios a la comunidad, por lo que tienen dudas sobre el impacto ambiental y estructural por los trabajos.

Incluso, la organización tiene previsto comenzar este martes 1 de julio una jornada de protestas, que se prevé extender hasta el viernes en cuatro horarios, en la intersección donde se hará la obra.

Presidente de la Mesa de Movilidad defiende la obra

Una de las voces que se sumó a respaldar la construcción de dos pasos a desnivel es la de Luis Alfonso Saltos, asesor del alcalde y presidente de la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible (MMUS).

El también urbanista reconoció que hay dos puntos críticos de congestión en los extremos de la avenida del Bombero, hacia vía a la costa y la avenida Carlos Julio Arosemena.

Con los pasos a desnivel se "optimiza el desempeño funcional del sistema mientras se intervienen los extremos", dijo el también docente universitario, en una publicación en su cuenta de X.

La construcción de un paso a desnivel en el punto intermedio entre dos nudos críticos es una medida anticipatoria estratégica que:



- Reduce la vulnerabilidad sistémica del corredor vial.



- Optimiza el desempeño funcional del sistema mientras se intervienen los extremos.



-… — Luis Alfonso Saltos (@alfonso_saltos) June 30, 2025

"Lamentablemente a Guayaquil la educaron a ser una ciudad reactiva a sus problemas para tapar huecos de problemas existentes; ahora se planifica pensando a largo plazo", afirmó Saltos.

Residentes presentaron acción legal para solicitar paralización de obra

Acción Los Ceibos planteó este 30 de junio una acción de protección con medida cautelar para solicitar que se suspenda el inicio de la construcción de los dos pasos a desnivel. Hasta la publicación de este artículo, no había resolución al respecto.

La petición recayó en el Tribunal de garantías penales, conformado por las juezas Dora Eloisa Vargas Troncoso (ponente) e Isabel María León Burgos, y el juez Segundo Gavino Mina Sifuentes, según el documento al que tuvo acceso EXPRESO.

