EL CONTEXTO: En abril de 2018, con el fin de cubrir parte del déficit de cupos en las universidades públicas, el Gobierno Nacional presentó un programa de educación en línea. Participan cinco instituciones que ofrecen diez carreras en esa modalidad. Entre ellas, la Universidad Estatal de Milagro (Unemi), que ya planifica un nuevo semestre.

Entre una sesión del órgano superior de la entidad y los preparativos de una reunión de planificación con todo el personal docente, el rector habla con EXPRESO sobre el programa impulsado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para dar más cupos a los bachilleres en la universidad pública.

¿Cuál ha sido el efecto de la implementación de la oferta de carreras en modalidad online?

La Universidad Estatal de Milagro es parte de un grupo de cinco universidades públicas que se sumaron a un proyecto de la Senescyt de impulsar la educación en línea. En este sentido, hemos logrado ofertar 10 mil cupos en línea por semestre, es decir, al año 20 mil cupos adicionales a los 10 mil de la modalidad presencial.

Antes de esta nueva modalidad, el Gobierno había pedido a las universidades públicas que aumentaran sus cupos. ¿Cuánto había aumentado la Unemi?

Habíamos pasado de ofertar 2 mil a 10 mil cupos en lo presencial, es decir, nosotros ya habíamos llevado al límite nuestra capacidad, multiplicando por cinco nuestros cupos ofertados a los estudiantes de bachillerato. Sin embargo, en la educación en línea hemos podido llegar a los 20 mil cupos, que es el doble de aquello, sin necesidad de infraestructura física. Pero, obviamente, hay que hacer otras inversiones que son muy importantes también.

Edificio de la Unemi donde funciona la Biblioteca y parte de la infraestructura de la educación en línea

¿Conoce cuántos alumnos en línea suman en total las cinco universidades del programa?

No tengo el detalle por universidad, pero aproximadamente en todo el sistema en línea hay alrededor de 23 mil estudiantes. Nosotros tenemos casi el 60 %. Ahora, esto va a seguir creciendo en todas las universidades, no significa que queramos ser exclusivos. Trabajamos en pro del sistema. Queremos demostrar que esto es bueno para los estudiantes.

La educación en línea siempre ha tenido que enfrentar algunos reparos. Uno es sobre su calidad. La gente cree que es mejor la presencial. ¿Cómo garantizar que es igual o mejor que esta?

Parte clave en el modelo es la evaluación de las competencias. Todas las personas que asisten a las universidades lo hacen para alcanzar competencias, para lograr habilidades. En ese sentido, el modelo busca evaluar en los estudiantes que vayan adquiriendo las competencias. ¿Y cómo lo hace? Cuando el profesor entrega los materiales, desarrolla su clase, les da contenidos para que los puedan leer, los puedan revisar, desarrollar tareas, participar en foros. Es decir, ir construyendo ese conocimiento para que luego se convierta en competencias válidas para el ejercicio profesional. Eso tiene que ser evaluado. Y cuando se evalúa y encontramos que el estudiante alcanza el nivel de competencias deseado, entonces validamos el modelo.

El país requiere de más institutos tecnológicos para que la gente halle en esa formación una posibilidad de desarrollo, de aportar a la construcción de la ciudadanía. Fabricio Guevara

Implementar esta modalidad demanda recursos. ¿Cree que la Unemi habría podido hacerlo con su propio presupuesto, sin el apoyo de la Senescyt?

Implementar esto nos ha costado cerca de 3 millones de dólares, que no han sido fáciles de conseguir, pero ha existido la predisposición de ambos lados, de la Senescyt y de las universidades, para gestionarlos. (Dice que la Unemi tiene un presupuesto de $ 24 millones, el 75 % se va en salarios, 15 % en costos básicos, en materiales y el 10 % es para inversiones). Era muy difícil. Lo que se hizo en un año tal vez lo habríamos hecho en tres. Porque teníamos que invertir poco a poco para hacerlo.

Sets y equipos de grabación de vídeos de contenidos es parte de lo que se ha implementado,

¿Esto demuestra que más universidades públicas se pueden ir sumando y abriendo a la oferta de la educación en línea?

Sí. Es muy importante y se genera una gran posibilidad de implementar esta modalidad. También se puede hacer mixto, es decir, que lo presencial esté acompañado de lo virtual. Creo que es algo a lo que no debemos virarle la cara, sino más bien tomar la tecnología para beneficio de los estudiantes.

¿Entonces, la oferta de educación en línea es la respuesta, la solución, a la demanda de cupos en las universidades públicas?

Bueno, no la calificaría como que es una respuesta exclusiva. Creo que hay una cantidad de demanda importante en el país y eso requiere mayor presupuesto para las universidades. Para aumentar infraestructuras, para tener más profesores, para involucrarnos en estos procesos de educación en línea. Para eso, nuevamente, se requiere dinero, mejorar las posibilidades de las universidades a través de la autonomía; es importante que se dé plena autonomía en ciertos elementos que son complejos, como las adquisiciones, los procesos burocráticos...

¿... Incluso en este proyecto en que tienen el apoyo de Senescyt, igual deben enfrentar esos procesos burocráticos y su demora?

Claro, igual esto ha sido una lucha que hemos tenido por el proceso burocrático que debemos atender. Además de esto es necesario que se discuta, que se debata la necesidad de un sistema de educación superior que esté fortalecido por la participación de los institutos, porque no todos deben ser licenciados e ingenieros; también se requieren tecnólogos, la sociedad requiere tecnólogos. (…) Hay una necesidad de integrar la formación tecnológica con la de grado y que esto esté plenamente conectado, como ya lo está en la ley, con la formación de cuarto nivel.

En esta modalidad en línea nosotros tenemos estudiantes de las 24 provincias. Con Guayas en primer lugar, luego Pichincha, El Oro y Manabí. Fabricio Guevara

¿También en esta zona donde está el ámbito de la Unemi se necesita formación tecnológica?

Por supuesto. Aquí formamos licenciados e ingenieros, pero se requiere formación tecnológica. Mire, solo en esta zona, la Zona 5, se están graduando 35 mil bachilleres. En estricto sentido, solo nosotros tendríamos una oferta de 30 mil cupos. Pero no todos van a la universidad. Hay unos que no piensan ir, otros que quieren ser emprendedores, otros que quieren tomarse un año sabático... Es algo muy complejo. Entonces, volviendo a su pregunta de si esta es la solución: no, no hay una solución con la cual dices “con este botón se resuelve el tema de los cupos”. Hay una necesidad de integrar muchos componentes para acercar la universidad al estudiante.

La Unemi tiene alumnos presenciales de Milagro y los cantones vecinos. En la modalidad online hay estudiantes de todo el país.

Ustedes tienen alumnos no solo de Milagro, sino también de cantones vecinos como Bucay, Naranjito o Simón Bolívar. ¿Es posible que esos alumnos de la modalidad presencial quieran pasarse a la virtual para, además, ahorrarse tiempo y el dinero del transporte y la alimentación?

Claro, también es un ahorro, porque la universidad es gratuita, pero para los chicos de otros cantones que son de escasos recursos, pagar un pasaje, tener que alimentarse, tampoco es poco dinero. Tanto así que en la modalidad en línea nosotros tenemos estudiantes de las 24 provincias. Guayas en primer lugar, luego Pichincha, El Oro y me parece que Manabí.

¿Por qué cree que hay tantos alumnos de Pichincha? Parecería más lógico que hubiera más alumnos de provincias vecinas.

No tengo el dato exacto. Pero en la Zona 5 se gradúan 35 mil personas, y si se suma todo Guayas serán unas 100 mil. ¿Qué universidades públicas hay en Guayas? La Espol, la Agraria, la Estatal de Guayaquil y la Unemi. Las demás son privadas, pero hay cuatro universidades. En Quito, solo la Central y la Politécnica Nacional. Entonces esa población necesita una oferta de educación superior. Es difícil entender por qué se está dando aquello, pero nosotros les estamos dando una opción de calidad.