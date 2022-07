Del parque familiar queda solo el recuerdo en Milagro

“Aquí solo llegan las señoras a conversar y esto es ya decir mucho, porque los niños no pueden jugar ya ahí y no hay razón tampoco para que las familias realicen un paseo”, dijo con descontento Antonela Barzola, una joven que pasaba por el que un día fue conocido como el ‘Malecón de la Familia’, en la ciudadela Villas del Seguro, a orillas del río Milagro, en este cantón.

Las obras que animan a unos, desinflan en otros barrios Leer más

El espacio recreacional, contrario a lo que fue hace cinco años, cuando fue inaugurado, luce vacío. Los toboganes que forman parte de los juegos infantiles ya no sirven. Han perdido su color original y el material plástico está, literalmente, partido en varias partes. Todo esto impide que los niños puedan usarlos y divertirse sin riesgo. Y es que quien decide descender por el deslizadero, se da directamente contra el suelo.

Barzola asegura que debido al mal estado de estos juegos y el descuido de la piscina que permanece al otro extremo ya vacía, las familias no visitan el parque nunca. “Por ahí se ve de vez en cuando a parejas que llegan, pero esto ya no es para los niños. Es un parque en estado de abandono”, agregó.

Vecindario. El parque daba vida al barrio. Las familias y amigos se reunían de día y de noche, lo que daba además seguridad.

Frente al parque hay una tienda en la que solo venden bebidas y frituras. Su propietaria, moradora del sector desde hace más de cuarenta años, pidió la reserva de su nombre, pero no desaprovechó la oportunidad para expresar su inconformidad.

A criterio de ella, la falta de mantenimiento del espacio de recreación es la causa principal por la que los niños ya no llegan a divertirse. Esto, añadió, le representa pérdidas económicas, pues las ventas de golosinas han disminuido; pero más allá de eso, el sector permanece muerto. Sin risas.

Descuido. En la piscina ya no hay agua y en ese espacio a veces tiran hasta basura. El parque permanece desolado, a esperas de una intervención. Miguel Laje

Milagro: una estación de tren deformada a baño público Leer más

Los únicos días en los que hay un poco más de afluencia de visitantes son los viernes, sábados y domingos en las noches; que los padres y niños aplanan las veredas por el simple hecho de salir a caminar o a comer algo. El resto de la semana, las clases y el mal estado de los juegos hacen que el parque no sea atractivo para nadie.

“En las mañanas se ve a unas cuantas personas usando esas máquinas para ejercicios, pero como algunas ya no valen tampoco, la gente poco a poco empieza a irse. Lo que sí usan a diario, de 06:00 a 10:00, es la cancha para bailoterapias. Es la única área que resiste”, agregó.

Andrea Samaniego, de 45 años, hace apenas unos días llegó al lugar para ejercitarse. “Mi sorpresa fue que en una especie de caminadora había apenas un pedal, casi me mato. Es un chiste. Este es el parque de la imperfección. No me cabe en la cabeza que dejen morir y perder un parque que fue tan lindo”, manifestó la joven, que además lamenta que hasta los tachos de basura se encuentren en mal estado. Están rotos.

Los juegos biosaludables también están dañados. Miguel Laje

Frente a estas molestias, el director de Higiene y Ornato del Cabildo, Pedro Albán, mencionó que el ‘Malecón de la Familia’ está siendo intervenido con un mantenimiento general. El pintado de la cancha y del contorno y el arreglo de la iluminación fueron los primeros trabajos efectuados hace dos semanas.

“Ahora vamos a proceder con el arreglo de los toboganes, de las máquinas biosaludables y de las bombas para que funcione la piscina”, indicó. Para esto, en dos o tres días máximo, subirán el proceso al portal de Compras Públicas para que la empresa con mejor oferta se encargue de la intervención.

Hasta hace unos años siempre me traían a jugar aquí, pero ahora el parque es diferente. No veo que sea un sitio seguro para los niños, ni para nadie. Lamentablemente el área está muy descuidad.

Wilmer Castello,

}ciudadano"

Milagro: Explosión en local afectó a un cuartel policial y un centro médico Leer más

El tiempo que estiman para realizar las mejoras es de un mes, pues la empresa adjudicada deberá definir si en este caso los toboganes deben ser arreglados o reemplazados.

Pero ese contrato, del que por ahora no hay ni siquiera valores, no solo será para intervenir el área recreativa, sino también el Parque Norte, ubicado en la calle Pedro Carbo, atrás de la Unidad Educativa Simón Bolívar (norte de Milagro). “Allá también hay toboganes y máquinas biosaludables y se hará un solo trabajo con la misma empresa”, anunció Albán.

Este parque debería tener un buen mantenimiento y nadie debería dejarlo morir. Cuando lo inauguraron era bonito porque bastante gente venía, ahora ya no se ve a nadie. Hay nada más que desolación. José Ramírez,

​visitante

Mientras tanto, en el sitio continuarán colocando cintas de peligro en los alrededores de los juegos que no sirven, a pesar de que la mayoría de veces, los visitantes las arrancan y se las llevan. “A veces ves a los niños jugar con ellas. A eso se limita su diversión”, se quejó Pamela Orejuela, quien añora recorrer otra vez el ‘Malecón de la Familia’.