La estación del tren en el cantón Milagro, provincia del Guayas, que hace ocho años fue un referente turístico con espacios para emprendedores, se ha convertido en un baño público y refugio de ratas, murciélagos y otras plagas que atentan contra la salud e higiene de quienes se dedican al comercio en los alrededores.

Ubicada en el corazón de la ciudad, en la avenida García Moreno, entre 9 de Octubre y Pedro Carbo, la terminal se destruye no solo por el paso del tiempo, sino también por la presencia de delincuentes que se han llevado todo lo que había en su interior.

Los acondicionadores de aire que aún quedaban en el sitio han desaparecido. El mobiliario tampoco está y lo único que quedan son las paredes pintadas con las leyendas de la campaña turística ‘All you need is Ecuador’, lanzada en 2014.

Antes de la pandemia de COVID-19, el anuncio de la desaparición del ferrocarril trajo consigo afectaciones económicas al entorno, pues no solo perdieron quienes eran parte de la empresa pública que entró en liquidación, sino también aquellos comerciantes que aprovechaban el turismo para incrementar sus ventas.

Uno de ellos es Marcelo Rea, quien se dedica al comercio desde hace muchos años. No oculta su indignación cuando ve cómo, día a día, la edificación se destruye sin que alguien haga algo por evitarlo.

“Esto deberían cogerlo y darle vida. Hacer algún centro comercial o algo para que haya movimiento. Ahora eso está abandonado y se ha convertido en un centro para la delincuencia”, reclama.

Vía. La situación obliga a quienes caminan por el sitio a saltar a la calle o los rieles para no percibir la fetidez que sale de la terminal. Miguel Laje

Y es que pasar por la estación del ferrocarril es exponerse a percibir los olores de las heces fecales de personas y palomas que han construido sus nidos en los bordes de los ventanales. Para evitar esa pestilencia, los peatones se lanzan a la calle, con el riesgo de ser arrollados.

“Da vergüenza que esto ocurra en el centro de Milagro. Eso es patrimonio cultural, pero a nadie le interesa cuidar y mantener”, comenta Roberto Calero mientras pasa por el sitio.

Del otro lado de la calle, Beatriz Galarza, quien se dedica a la venta de calzado en la parte posterior de la estación del ferrocarril, evoca esos buenos momentos y lo triste que viven ahora en el sector, donde lleva más de treinta años. Lamenta no solo ser testigo del deterioro del patrimonio cultural, sino también sufrir una considerable disminución en sus ventas. “Aquí había movimiento. Los turistas se bajaban, presenciaban los bailes folclóricos y se daban una vuelta por nuestros locales”, recuerda con nostalgia.

Proyecto

La Alcaldía pide la competencia

La Alcaldía de Milagro asegura que, en más de una ocasión, ha solicitado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la competencia de la estación del ferrocarril, para el cual tienen proyectos en materia de tránsito con la Empresa Pública Emovim, pero no han recibido respuesta.

Mientras tanto, la estación del ferrocarril sigue siendo saqueada. Los durmientes que están en la línea férrea continúan desapareciendo, así como los clavos de hierro fundido que sostienen los rieles.

La edificación luce llena de basura. Miguel Laje