Todavía incrédula y llena de temor está Piedad Rojas, la adulta mayor propietaria de la vivienda ubicada en la ciudadela El Paraíso que se desmoronó la noche del pasado 20 de febrero, debido a las más de 16 horas de lluvia que soportó Guayaquil.

Aún su voz se entrecorta cuando relata lo que ocurrió. No puede creer que el lugar donde ha vivido más de 45 años está a punto de colapsar. “Iba a tomarme un té y escuché un estruendo en mi casa, no entendía qué pasaba. Me quedé en shock, paralizada, estaba en blanco sentada en el comedor. Luego vinieron los vecinos a ponerme a salvo. Salir de casa me tomó unos minutos porque tengo 70 % de discapacidad para caminar. Esto es una pesadilla”, cuenta consternada.

Un equipo periodístico de EXPRESO llegó ayer al lugar y constató lo que provocó la caída del muro de contención y la pérdida de una parte de la vivienda en el entorno. Ayer este Diario detalló lo que sintió su vecina Miriam Núñez, quien vive a escasos metros de donde cayó la estructura.

La adulta mayor asegura no tener la posibilidad de reparar los daños. Solicita ayuda de autoridades.

El patio destrozado y sin piso es lo primero que se observa al arribar a las calles El Bosque y Limones, en El Paraíso, donde se levanta la casa, cuyas paredes y baldosas están también con grietas.

Llegar a la sala marea. Y es que a causa de lo ocurrido, el suelo se ha desnivelado y persiste la sensación de que cualquier paso en falso hará que la residencia de tres pisos se venga abajo. “Estamos ya recogiendo todas nuestras cosas. Personal municipal que vino al sitio nos recomendó que desalojemos porque está en inminente peligro. Nosotros desde que pasó lo que pasó ya nos fuimos. Solo estamos recogiendo algunas cosas”, asegura Sebastián Ladd, sobrino de la afectada y quien también, años atrás, vivió en el lugar.

Mientras tanto los vecinos, que asimismo se hicieron presentes en la calle cerca de las 10:00 cuando el Cabildo llegó a analizar el caso, cuestionaron que los miembros de la entidad recién ayer, casi dos días después del desastre, hayan aparecido. “Esto no es nuevo, desde 2019 venimos pidiendo ayuda al Municipio con oficios, pero no hemos sido atendidos. ¿Ahora qué esperan? ¿Algo peor?”, reclama Núñez.

Cuando escuché el estruendo me quedé en shock, no lo podía creer. Estoy con miedo de que la casa se caiga completamente. Con mucha tristeza voy a desalojar. Piedad Rojas

​dueña de casa

EXPRESO buscó una respuesta por parte de la Municipalidad, pero hasta el cierre de la edición esta no llegó. ¿Qué acciones se tomarán de forma inmediata para evitar que la tierra ceda aún más y la casa completa se desplome?, ¿se harán responsables de lo que ocurra en un futuro si ahora no hay remediación?, cuestionó este Diario a la entidad, sin hallar respuesta.

Los afectados sostienen que el problema empezó cuando una maquinaria pesada realizó un movimiento de tierra en el terreno abandonado, provocando inestabilidad a la casa. “En el 2019 supuestamente iban a vender el terreno y la persona que estaba interesada en comprarlo vino con unas maquinarias a remover todo. Fue en ese momento que derrumbaron el talud natural que sostenía parte de la casa”, cuenta Ladd, que recalca que ellos no tienen la culpa de lo que ocurre.

“La casa ya tenía más de 40 años, había soportado diluvios, el fenómeno de El Niño y hasta terremotos, pero nunca hubo problemas. Desde ahí, con cada tormenta o temblor, poco a poco llegaron las grietas y el miedo”.

Los afectados muestran con preocupación lo sucedido CHRISTIAN VASCONEZ

Según los perjudicados, el Municipio ha prometido colocar material pétreo en remplazo del talud que existía anteriormente, para evitar la caída completa de la casa. Sin embargo no precisaron cuándo ni cómo lo reemplazarán, lo que preocupa más a la familia y a la comunidad.

“Ya no vivimos en El Paraíso, ahora esto es como un infierno. Pasamos pensando en qué momento la casa terminará de caer y afectará a todos. Vivimos con miedo”, manifiesta el vecino Salomón Meza.

Ahora los afectados directos piden ayuda a las autoridades para que su vida deje de correr peligro. “No tengo dinero para hacer los arreglos. He querido, pero mi economía no me da. Quisiera que el Municipio pueda ayudarme para no tener que abandonar mi casa. Es todo lo que tengo”, expresa preocupada Rojas.