Guayaquil: Un panfleto viralizado en redes inquieta a vía a la costa

La vía a la costa vuelve a estar en alerta. Un panfleto que ha circulado en las redes sociales, de la misma forma que lo hizo ya meses atrás, exigiendo un pago de dinero como “cuota de seguridad”, tiene en zozobra a los residentes; quienes si bien no han recibido el papel de forma física, se han vuelto aún más precavidos, teniendo en cuenta la realidad que experimenta la ciudad.

“Ahora no nos podemos confiar de nada. Si es falso o no, da igual porque de todas formas el miedo queda. Ya hemos visto lo que pasa en otras ciudadelas de Guayaquil. Es mejor tomar todas las precauciones ahora, que luego lamentarlo”, señala Paulina Alomía, residente de una de las ciudadelas levantadas en la arteria.

Cifra. Varios delitos aumentaron en Guayaquil. El secuestro, uno de ellos. Hasta diciembre 22 de 2023 hubo 66 casos; 662,5 % más que en 2020.



En un recorrido que hizo EXPRESO por el lugar, dialogó con los líderes de las urbanizaciones y residentes para conocer su percepción frente al caso. Todos coincidieron en que si bien no ha llegado el panfleto de forma física a sus urbanizaciones, la alerta la mantienen, lo que ha hecho que más de uno cambie sus rutinas cotidianas.

Alomía, por ejemplo, ha dejado de salir a reuniones con sus amigas pasadas las 20:00. Y en el día, así sea que vaya a las plazas comerciales del sector, avisa a sus familiares, envía la ubicación por GPS y, preferiblemente, va acompañada de un familiar para que esté atento a cualquier movimiento.

Entre los representantes de las urbanizaciones hemos hablado del tema y a nadie le ha llegado el panfleto físico. Varios creemos que es falso por el conflicto entre las bandas, pero estamos alerta y hemos reforzado la comunicación con la policía.

Cristóbal Zurita, dirigente de Vía a la Costa Progresa



“Nos queda la duda de que lo enviado sea real, pero no por eso nos descuidamos. Hoy más que nunca hemos reforzado la comunicación con la Policía y los vecinos”, menciona Marcos Mata, miembro del comité de Puerta al Sol y Vía a la Costa Progresa.

Mata detalla que entre las acciones que se han tomado en los últimos meses está el refuerzo de elementos de vigilancia y filtros de ingreso, como garfios en el suelo, para evitar el paso de antisociales que intenten ingresar a la fuerza.

Pasaron el panfleto solo por redes y ya, pero esto igual dejó con miedo a la comunidad. En vez de desaparecer estos delincuentes, cada día hay más. Los ciudadanos llaman preguntando si es cierto y con razón, cualquiera estaría asustado.

Jimmy Balcázar, dirigente de Terranostra



Líderes de otras ciudadelas como Jimmy Balcázar, de Terranostra, o Manuel Chang, de Bosques de la Costa, concuerdan en que no hay que bajar la guardia y que la Policía debe incrementar su presencia.

“La Policía debe buscar a los que enviaron este mensaje, verificar cuál es el origen de ese papel, porque si hay algo que nos queda claro, es que no se lo debe tomar a la ligera. Puede que sea una broma de mal gusto, pero no lo sabemos con certeza”, argumenta Chang, que como el resto confirma haber recibido mensajes de los vecinos que preocupados por la situación preguntan si es real o no.

La amenaza la pasa solo por fotos, nada de evidencia física. Pero yo creo que aquí aplica el dicho ‘río que suena es porque piedras trae’, algo tiene que estar ocurriendo. Hasta eso, manejaremos con cautela todo y buscaremos mejorar la seguridad en las etapas.

Manuel Chang, dirigente en Bosques de la Costa



Ante esta situación, EXPRESO solicitó al departamento de comunicación de la Zona 8 de la Policía una entrevista con algunos de sus directivos, para saber qué pistas tienen del tema y las acciones que se están tomando al respecto. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no emitieron respuestas.

Mientras tanto, la zozobra se mantiene, pues temen que la situación escale a un punto en el que no haya marcha atrás.

“En cualquier momento la amenaza se vuelve real, como ha pasado ya en tantos vecindarios, y cuando sea así, ya ni la policía nos protegerá”, advierte Carmen Marcillo, residente de Costalmar, quien ante las distintas amenazas, falsas o reales, y la constante inseguridad que experimenta el país, se ha planteado mudarse al extranjero junto a su familia.

Hace meses circuló el mismo papel en redes. Ahora ha reaparecido eso, pero no nos ha llegado nada en físico. Pero tampoco nos descuidamos, intentamos siempre mantener medidas de seguridad para mantenernos seguros.

Marcos Mata, miembro del comité Puerta al Sol y Vía a la Costa Progresa



Pero aquellos que no tienen esta opción ya han ideado varias opciones para resguardarse. Usar vías alternas pasando dos o tres días, estar atentos a los carros que van delante o detrás de ellos, fotografiar las placas, colocar cámaras en sus vehículos y llevar incluso paralizadores eléctricos, constan entre las opciones aplicadas.

“Guayaquil se ha convertido en una ciudad invivible, y poner en práctica estas opciones ya no me parece exagerado en lo más mínimo. Es la realidad que vivimos y a la que tristemente debemos acostumbrarnos hasta que exista paz en las calles”, expresa Mauricio Jiménez, de Terranostra.

