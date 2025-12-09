Panettones artesanales en Guayaquil: precios, sabores y dónde comprarlos esta Navidad

La Navidad en Guayaquil se celebra también con el paladar, y el panettone se ha convertido en uno de los símbolos más esperados de la temporada. Marcas locales han sabido reinterpretar esta tradición con propuestas que van desde los clásicos con fruta confitada hasta innovaciones irresistibles como el pistacho o la nutella. Cada creación busca transmitir un toque de magia y cercanía, recordando que el verdadero espíritu navideño está en compartir con los más queridos, y pocas cosas lo expresan mejor que un buen panettone artesanal en la mesa.

RELACIONADAS El árbol del Malecón 2000 reúne a cientos de familias en Guayaquil

Gourmandises: tradición europea con alma ecuatoriana

Fundada en 2018 por Catherine Burrus y con la dirección creativa del chef suizo Yves Revelly, Gourmandises se ha consolidado como un referente de la alta repostería en Ecuador. Su propuesta fusiona la tradición pastelera franco-suiza con la riqueza del cacao ecuatoriano, logrando panettones que son auténticas piezas de arte gastronómico. La marca cuenta con cinco boutiques en Guayaquil y Samborondón: Alhambra, Village Plaza, Riocentro Los Ceibos, Riocentro El Dorado y el nuevo local en Hipermarket Buijo. Cada espacio está diseñado como una experiencia sensorial, más allá de la compra.

En Gourmandises mantienen la tradición navideña con sabores clásicos como la fruta confitada. freddy briones

La colección navideña de este año incluye panettones artesanales desde $4,50 hasta $23, con empaques elegantes listos para regalo. Entre los sabores más demandados están el pistacho, por su textura suave y notas gourmet, y el chocolate con naranja, que combina el cacao ecuatoriano con la tradición europea. El clásico tradicional también forma parte de la oferta, elaborado con frutas confitadas y fermentación lenta. Los ingredientes provienen de productores locales y de importaciones europeas de alta calidad, garantizando frescura y perfiles aromáticos excepcionales.

El proceso de elaboración se realiza en un centro de producción especializado en Samborondón, con tecnología de precisión para controlar tiempos y temperaturas. La marca asegura la calidad mediante transporte refrigerado que conserva la textura y presentación desde el laboratorio hasta cada boutique. Sus productos es´tan disponibles en tienda física, por delivery propio o a través de plataformas digitales como Uber Eats, Rappi y su página web www.gourmandises.ec. En instagram están como @gourmandises.ec

La identidad de Gourmandises se resume en su capacidad de transformar la repostería en un arte. Cada producto refleja la fusión entre tradición europea y alma ecuatoriana, con un enfoque sensorial y emocional que convierte la Navidad en una oportunidad para celebrar la belleza en cada detalle

Pinkibakes: Sabores modernos con corazón artesanal

Pinkibakes nació también en 2018, aunque de manera accidental, cuando su fundadora comenzó vendiendo brownies para ahorrar dinero. Tras capacitarse en Argentina, transformó esa experiencia en una pastelería que hoy es reconocida por sus panettones artesanales. Su local es´ta ubicado en Urdesa, Guayacanes 134 y funciona de lunes a domingo desde las 11:00 hasta las 19:00 dependiendo del día y cuenta con un espacio to go, además de presencia en aplicaciones de delivery como Pedidos Ya, Rappi y Uber Eats. La marca se ha ganado un lugar en la preferencia de los clientes gracias a su atención a los detalles y a la honestidad en cada producto.

Los panettones de Pinkibakes ofrecen rellenos abundantes y generosos, elaborados con pastas italianas 100% auténticas. freddy briones

Este año Pinkibakes ofrece diez variedades de panettones, con novedades como Franui y Nutella crocante, además de los sabores más vendidos: pistacho, frutos rojos y leche con Nutella. Los precios van desde $5 hasta $6,50 en mini panettones rellenos, pensados para que todos puedan disfrutar de la tradición navideña. También cuentan con presentaciones familiares y empaques especiales ideales para regalos corporativos, además de ediciones limitadas que solo se lanzan en Navidad.

La diferencia de Pinkibakes está en sus rellenos abundantes y generosos, elaborados con pastas italianas 100% auténticas. Cada panettone se trabaja con fermentación lenta, sin preservantes ni mezclas listas, lo que asegura frescura y calidad. La marca ofrece combos especiales, descuentos por compras anticipadas y paquetes corporativos personalizados, disponibles por Instagram como @pinkibakes, a su número 0990149249, apps de delivery o directamente en su local.

Pinkibakes se caracteriza por su filosofía clara: cada producto debe hablar por sí mismo, sin exageraciones, solo con honestidad y buen sabor. Su propuesta busca transmitir cercanía y alegría, convirtiendo cada panettone en un detalle navideño que refleja dedicación y cariño.

Sucrée: resiliencia y sabor que renace

Sucrée representa la resiliencia y la capacidad de reinventarse. Nació como pastelería en 2019, pero la pandemia obligó a cerrar apenas dos meses después de abrir. Tras varios intentos fallidos y una sociedad que no prosperó, su fundadora decidió relanzar el proyecto en 2024 como croissantería, apostando por un producto menos común en el mercado local. El esfuerzo rindió frutos y en julio de ese año se hicieron tendencia en redes sociales, lo que les permitió crecer y mudarse a un taller más grande. Finalmente, en octubre de 2025 inauguraron su primer local oficial en Guayaquil

Sucrée ofrece panes hechos a basa de masa madre con sabores de temporada. Juan Carlos Castro

Aunque su propuesta principal son los croissants, Sucrée también se suma a la temporada navideña con panettones artesanales elaborados con procesos cuidados e ingredientes seleccionados. Su horario de atención es de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00, y los pedidos se pueden realizar directamente en el local de Entre Ríos en Samborondón o vía WhatsApp al 0990638020 La marca se distingue por su capacidad de volver a empezar y por la innovación que aporta a un mercado competitivo.

Cafeterías y hoteles copan su agenda para citas navideñas Leer más

En esta Navidad, Sucrée presenta tres sabores de panettones que han conquistado a sus clientes. El primero es naranja con chocolate, elaborado con naranja confitada en su propio taller y chispas de chocolate, con un valor de 20 dólares. El segundo es el chocolate intenso, cuya masa está hecha completamente de chocolate y se complementa con más chispas, disponible a 22 dólares. El tercero es su 'bestseller', un panettone de chocolate de frambuesa con pistachos, elaborado con chocolate artesanal creado por ellos mismos, que se ha convertido en uno de los más vendidos de la temporada y tiene un precio de 28 dólares.

Todos los panettones de Sucrée se elaboran con masa madre y requieren un proceso de tres días de fermentación y preparación, lo que garantiza una textura única y un sabor profundo. Esta dedicación artesanal es parte de la identidad de la marca, que busca ofrecer productos con carácter propio y un sello distintivo en cada bocado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!