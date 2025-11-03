Guayaquil: Aún se saborea la guagua y ya se vende el pan de Pascua

La Panadería Erick vende panettone desde agosto. Megamaxi, Mi Comisariato y Tía ofrecen guagas de pan y pan de pascua

En los escaparates de las panaderías y de los supermercados como Megamaxi, Mi Comisariato y TÍA, mientras aún se venden las tradicionales guaguas de pan por el Día de los Difuntos, ya se asoma otro protagonista de las fiestas: el pan de Pascua. Aunque su consumo fuerte se da en diciembre, su presencia se adelanta cada año un poco más.

La Panadería Erick fue la que más ‘madrugó’ con la oferta del panettone porque clasificó, en septiembre pasado, para asistir al Mundial de Panettone 2026 en Italia; ganaron el pase internacional con un pan de doble chocolate de cacao fino de aroma de Ecuador. Desde entonces, empezaron a ofrecer el producto.

Mientras tanto, las panaderías California y Nacional indicaron que lo hacen por pedido de sus clientes.

El pan de Pascua también ya se ve en las perchas de los supermercados como Megamaxi, Mi Comisariato y TÍA.

En el caso de los hoteles, como el Hilton Colón, ellos prefieren mantener la tradición y van a ofrecer el producto desde el 1 de diciembre.

La estrategia de adelantar las ventas

En la Panadería Nacional ya empezó la elaboración del pan de Pascua de manera artesanal. Freddy Rodríguez/ expreso

Erwin Andrade, profesor del área de Marketing y Comercial del IDE Business School, explica que detrás de esta estrategia de adelantar las ventas de productos típicos de una fecha especial existen razones muy claras.

Primero, que el pan de Pascua tiene una vida útil de hasta seis meses, lo que permite producirlo y colocarlo con antelación. Así, las marcas aseguran espacio en perchas y bodegas antes que la competencia. “Quien llega primero, gana visibilidad y evita quedarse sin lugar cuando la temporada realmente empieza”, señala Andrade.

La "madrugada comercial" aplica en varias temporadas

Pero esta “madrugada comercial” no ocurre solo con el pan de Pascua. También se repite con otros productos: artículos de playa en diciembre o útiles escolares antes del inicio de clases. Según Andrade, esto responde a una lógica de planificación: extender la ventana de venta y aumentar la rentabilidad por metro lineal de exhibición.

Desde el punto de vista del consumidor, la explicación está en la emoción. Fernando Hallo, director de la Escuela de Marketing y Administración de la UIDE, lo define así: “Más del 85 % de nuestras decisiones de compra son emocionales”.

Cuando una persona ve un pan de Pascua desde octubre, su cerebro activa recuerdos de la Navidad: la familia reunida, los regalos, la alegría. Esa sensación de bienestar libera dopamina, y la emoción supera la lógica del calendario.

Los clientes felices de poder comprar guagua y pan de Pascua a la vez en la Panadería California. Freddy Rodríguez/ expreso

Los expertos lo llaman “heurística de afectividad”: un atajo mental que lleva al consumidor a comprar por el recuerdo o la nostalgia. Además, la marca que aparece primero se convierte en un ancla emocional, la referencia con la que se compararán las demás.

Para los negocios, esto se traduce en resultados concretos. Estudios de Seasonal Market indican que adelantar la exhibición de productos puede aumentar las ventas entre un 15 % y un 30 %. No solo por las compras anticipadas, sino porque el cliente vuelve una y otra vez por el mismo producto en diferentes ocasiones.

Así, el pan de Pascua dejó de ser solo un símbolo de diciembre. Hoy, también es una estrategia de marketing que combina emoción, oportunidad y anticipación. Una muestra más de cómo el calendario comercial se adelanta... al ritmo del deseo del consumidor.

