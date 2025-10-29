Feriado con IVA al 8 %: Solo dos provincias y dos cantones tendrán este beneficio

La rebaja aplica para establecimientos turísticos registrados durante el feriado de Difuntos e Independencia de Cuenca

Los prestadores de servicios deberán emitir facturas electrónicas con el 8 % de IVA durante el feriado.

El presidente Daniel Noboa anunció este 29 de octubre de 2025 la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 % al 8 % durante los próximos feriados nacionales: Día de Difuntos e Independencia de Cuenca.

La medida aplicará únicamente para servicios turísticos durante los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre de 2025, en las provincias de Imbabura, Carchi y los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo, que pertenecen a la provincia de Pichincha, según detalla el Decreto Ejecutivo 196 suscrito este 29 de octubre de 2025 por el presidente Noboa.

Esta zona fue afectada durante 31 días por las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra el alza del precio del diésel.

¿Qué servicios tendrán un IVA reducido en feriado?

La reducción del IVA aplica exclusivamente para actividades turísticas definidas en el artículo 5 de la Ley de Turismo.

Entre los servicios que sí tendrán la tarifa del 8 % están los siguientes:

Alojamiento: hoteles, hostales, hosterías, resorts, lodges y cualquier establecimiento que ofrezca hospedaje.

Alimentos y bebidas: restaurantes, bares, cafeterías, cevicherías, servicios de catering y comedores turísticos.

Transporte turístico: incluye el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y alquiler de vehículos destinados principalmente al turismo.

Agencias y operadoras: empresas de viajes, operadoras turísticas e intermediarios de servicios turísticos.

Eventos y entretenimiento: organizadoras de congresos, convenciones, casinos, salas de juego, hipódromos y parques de atracciones estables.

Los establecimientos deben emitir facturas con el 8 % del IVA

Para aplicar la tarifa reducida, los establecimientos deben cumplir un requisito fundamental: estar inscritos en el Registro de Turismo del Ministerio de Turismo.

Además, los prestadores de servicios deberán emitir facturas electrónicas con el 8 % de IVA durante las fechas establecidas.

El catastro de establecimientos habilitados está disponible en el portal web del Ministerio de Turismo para consulta ciudadana.

