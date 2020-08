Padres de familia del colegio Nueva Semilla exigen rebaja en el valor de las pensiones

Este miércoles 26 de agosto, un grupo de padres de familia de la Unidad Educativa particular Nueva Semilla, sección vespertina, ubicada en el sur de la ciudad, realizó un plantón en las afuera del plantel.

Los padres de dos planteles educativos exigen descuentos en las pensiones Leer más

Lo hicieron para exigir rebaja en el costo de las pensiones, rechazar el cambio continuo de maestros, la exigencia en la compra de libros y un pretendido retorno a clases presenciales en las aulas.

Trabajamos por la salud y bienestar integral de nuestros estudiantes y sus familias. https://t.co/zMM8RWWVhQ — Monserrat Creamer (@monserratcream1) August 24, 2020

Jorge Tobar, padre de familia, aseguró que está cancelando los mismos valores de pensiones que el año lectivo anterior; es decir, 124 dólares y que no ha recibido ninguna rebaja, a pesar de haberse quedado sin trabajo durante estos meses de pandemia por COVID-19 y de haber presentado los justificativos del caso, sobre su situación económica, a las autoridades del colegio.

"No se está aplicando la Ley Humanitaria y no se está apoyando a los padres que quieren una educación de calidad para sus hijos. Es mentira que nos están dando descuentos", manifestó, al rechazar el pronunciamiento de las autoridades de Educación, quienes han señalado que aquellos padres que no tengan dinero para pagar matrículas y pensiones pueden poner a sus hijos en un plantel fiscal. "Esa no es la solución", agregó.

Daniela Espinoza, otra representante, se quejó de los continuos cambios de maestros que ha hecho la institución en estos tres meses de actividades escolares.

Educación dice que el Cristóbal Colón y el Domingo Comín sí han bajado las pensiones Leer más

Por disposición de nuestra alcaldesa @CynthiaViteri6 no se realizarán pruebas pilotos en escuelas fiscales y colegios privados y públicos de la ciudad.



¡Nuestra prioridad es la salud de todos los niños y jóvenes guayaquileños! pic.twitter.com/HBhwCyGwUG — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) August 20, 2020

"Han despedido a los profesores con experiencia para contratar a docentes nuevos, con el ánimo de pagarles menos", manifestó, al señalar que esta situación origina problemas psicológicos en los estudiantes que deben cambiar, de la noche a la mañana, de métodos de enseñanzas impartidos por un maestro y otro.

César Ayala, también padre de familia, denunció que el plantel les está obligando a comprar libros, cuyos valores sobrepasan los 200 dólares, con el pretexto de que los textos vienen con unos códigos que permiten el acceso a las plataformas virtuales con las cuales los niños reciben clases desde sus casas.

"No es justo que se nos quiera obligar de esta manera y mucho menos amenazar con cerrar la sección vespertina y abolir las becas si no lo hacemos", deploró el padre de familia que, junto a otros, estaban apostados en los exteriores de la unidad educativa con carteles que mostraban mensajes alusivos a la protesta.

Los colegios listos para volver a clases, en una encrucijada Leer más

Durante la manifestación, que estuvo acompañada de gritos y consignas, los padres dijeron estar en total desacuerdo con el retorno de los niños a las aulas.

Loas padres de familia del Nueva Semilla muestran carteles con mensajes alusivos a su protesta. JIMMY NEGRETE / EXPRESO

Dijeron que los directivos del plantel les han informado que los estudiantes regresarán a clases presenciales, desde el momento en que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional lo disponga.

El retorno a las aulas aún no tiene claro el panorama Leer más

Ellos creen que eso es poner en riesgo a los menores, ya que la pandemia aún no ha terminado. "Nosotros apoyamos a la alcaldesa, Cynthia Viteri, quien ha dicho no a esta barbaridad", concluyó otra madre de familia.

En lo que va de la semana, esta es la segunda protesta de padres de familia que se realiza en varios centros educativos, debido a la no rebaja en el valor de las pensiones.

El lunes pasado lo hicieron los representantes de los colegios Cristóbal Colón y Domingo Comín, también ubicados en el sur de Guayaquil.