Los padres de dos planteles educativos exigen descuentos en las pensiones

Este lunes 24 de agosto, decenas se padres de familias de los colegios Domingo Comín y Cristóbal Colón, ubicados en el sur de Guayaquil, realizaron un plantón pacífico para exigir el descuento en las pensiones de sus hijos y que no se les pida la compra de libros y plataformas digitales.

Los padres se apostaron en las afueras de ambas unidades educativas regentadas por la comunidad Salesiana. Y al grito de: "Descuentos en pensiones", "No a la compra de plataformas digitales ", se mantuvieron por dos horas en los exteriores de los planteles.

"Queremos un trato económico más acorde a la crisis generada por la pandemia del Covid-19", dijo Leonor Mera, madre de familia del Domingo Comín, al informar que el plantel está cobrando el mismo valor de pensiones que el año lectivo anterior.

La ama de casa recordó que los padres pagan $ 134 en pensión para educación básica y un rubro mayor para bachillerato. "Son los mismos valores que el año pasado. ¿Dónde está la ayuda humanitaria en esta crisis que estamos viviendo?", preguntó.

"Muchos padres no han recibido ningún descuento, a pesar de haber perdido su empleo", manifestó otro padre que prefirió el anonimato.

En cambio, Wilson Acosta, vocero de los padres de familia del Cristóbal Colón, señaló que lo que ellos buscan es que el colegio les ofrezca el descuento contemplado en la Ley Humanitaria, ya que no se está utilizando las instalaciones del local por lo que no hay consumo de luz, agua, internet, etcétera.

La Lista. Como prueba de que les están exigiendo comprar libros, los padres mostraron estos papeles. Martha Torres

Fermando Moreno, otro padre, denunció que se les quiera obligar a comprar libros y plataformas digitales que tienen un costo de $ 95.

"Mi esposa perdió el empleo, yo soy el único que trabaja en casa, nuestra economía se ha descompensado. He pedido descuento en las pensiones, pero no me han ayudado", denunció.

Las puertas de ambos colegios están cerradas. El personal está laborando desde casa.