Operativo municipal en Guayaquil termina con ciudadanos defendiendo a una vendedora

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa al personal de esta institución durante un operativo en el norte

El forcejeo entre los agentes metropolitanos y la vendedora se registró en el norte de Guayaquil, este lunes 24 de noviembre

Una nueva polémica envuelve al Cuerpo de Agentes de Control Municipal de Guayaquil. A través de redes sociales se viralizó un video en el que se observa al personal de esta institución durante un operativo en el norte de la ciudad.

En el clip se observa a dos agentes municipales forcejear con una vendedora de alimentos preparados que se encontraba sobre una acera. Ella intentaba retirar sus productos decomisados de la camioneta, mientras los uniformados le impedían hacerlo.

La comerciante tuvo un cruce de palabras con una agente, incluso entre ambas se sostenían de los brazos, forcejeando. Enseguida, varios ciudadanos que transitaba por la zona y observaron la escena se acercaron para reprochar la actitud de los metropolitanos.

"Déjala", gritaban algunos ciudadanos, mientras conductores tocaban las bocinas de sus vehículos intentando interceder entre los municipales y la vendedora ambulante. Tres personas llegaron para increpar a los agentes.

Finalmente, tras la gresca, uno de los ciudadanos retiró los productos decomisados del interior de la camioneta municipal y se los devolvió a la comerciante, quien se retiró del sitio.

En redes sociales hubo posiciones divididas respecto al accionar de los agentes metropolitanos. Algunos usuarios criticaron la vehemencia con la que actuaron los municipales contra la vendedora, mientras que otros apoyaron la labor de los uniformados.

Un detalle que también señalaron los usuarios en redes sociales fue el mal estado de la placa de la camioneta municipal, con varios dígitos borrosos.

¿Qué dice el Municipio de Guayaquil?

EXPRESO se contactó con el Municipio de Guayaquil para obtener reacciones sobre este tema. Se espera una respuesta.

Agresiones a agentes de control municipal de Guayaquil

En los últimos días se han registrado agresiones a agentes de control municipal de Guayaquil. Un uniformado sufrió una herida en su ceja durante un procedimiento en la ciudadela Chemisse, en el norte de la ciudad.

En ese sector, los agentes retiraban a lavadoras improvisadas instaladas sobre la vía pública y cortaban conexiones clandestinas de electricidad y agua. En ese momento, los uniformados fueron agredidos.

En lo que va del 2025, nueve agentes de control municipal han sido agredidos durante la ejecución de operativos en la ciudad.

