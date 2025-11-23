Le parten la ceja a un agente en operativo municipal en Guayaquil

Un operativo en La Chemisse terminó con agresiones a agentes municipales que hoy mantienen la denuncia activa

Golpean a un agente y le abren la ceja durante intervención municipal en La Chemisse.

Un operativo de control municipal en la ciudadela La Chemisse, en el norte de Guayaquil, terminó en agresiones contra agentes de control metropolitano. Uno de ellos sufrió una herida en la ceja luego de ser atacado por moradores.

Así lo informó Segura EP, al precisar que la intervención tenía como objetivo retirar lavadoras improvisadas instaladas en plena vía pública y cortar conexiones clandestinas de agua y electricidad que representaban riesgo para los vecinos. El hecho quedó registrado en un video difundido por la entidad.

Municipio de Guayaquil: “Nuestros agentes fueron agredidos”

La empresa municipal confirmó que los uniformados fueron atacados cuando intentaban recuperar el orden en el sector. “Durante la intervención en La Chemisse, nuestros Agentes de Control Municipal fueron agredidos y resultaron heridos”, señaló Segura EP, que ya presentó la denuncia correspondiente.

Una fuente de la institución detalló a EXPRESO que en lo que va de 2025 nueve agentes han sido agredidos, dos de esos casos registrados solo esta semana: el de La Chemisse y otro ocurrido en la ciudadela Urdesa, cuando los funcionarios asistían a un siniestro de tránsito.

Durante la intervención se detectó mala gestión de desechos, aceites y lubricantes, elementos que podían comprometer la salud de los residentes. Además de las lavadoras informales, el personal de Aseo Cantonal retiró instalaciones eléctricas y de agua conectadas sin permiso para operar negocios improvisados.

Las autoridades explicaron que la operación se desarrolló tras denuncias ciudadanas sobre ocupación indebida del espacio público y peligro sanitario en la zona.

