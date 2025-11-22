Expreso
Ataque a agentes en Guayaquil: así fue la agresión registrada en Urdesa

Un video difundido por Segura EP registró la agresión a dos agentes mientras atendían un siniestro de tránsito en Urdesa

Un ciudadano con la camisa desabotonada y haciendo puños, agredió a un agente de control de tránsito, mientras otro hombre se unió a la golpiza con puñetes y patadas contra dos uniformados de la Agencia de Control Metropolitano de Guayaquil.

El hecho quedó registrado en un video difundido por la cuenta oficial de Segura EP, entidad encargada de los agentes metropolitanos. Según la institución, la agresión ocurrió en la ciudadela Urdesa, al norte de Guayaquil, alrededor de las 08:15 de este sábado 22 de noviembre.

El hecho se dio mientras los uniformados apoyaban un procedimiento por un siniestro de tránsito registrado en la zona. 

Segura EP informó que los dos ciudadanos involucrados estaban presuntamente en estado etílico. La entidad rechazó de manera enfática el ataque: "Rechazamos todo acto de violencia", señaló en la publicación. 

En las imágenes se observa que los uniformados son atacados. La entidad añadió que, tras el incidente, los agentes, acompañados de personal de la ATM, presentaron la denuncia correspondiente, y se iniciaron las acciones legales.

Guayaquil: video muestra brutal agresión contra agentes de tránsito en Urdesa

La agresión generó preocupación entre los residentes de Urdesa, quienes reportaron que el hecho alteró la tranquilidad del sector.  

La institución reiteró que continuará apoyando los operativos de control. 

AGRESION URDESA
Agentes metropolitano presentaron la denuncia correspondiente, y se iniciaron las acciones legalesCortesía

