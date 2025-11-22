Ataque a agentes en Guayaquil: así fue la agresión registrada en Urdesa

Un video difundido por Segura EP registró la agresión a dos agentes mientras atendían un siniestro de tránsito en Urdesa

Un ciudadano con la camisa desabotonada y haciendo puños, agredió a un agente de control de tránsito, mientras otro hombre se unió a la golpiza con puñetes y patadas contra dos uniformados de la Agencia de Control Metropolitano de Guayaquil.

El hecho quedó registrado en un video difundido por la cuenta oficial de Segura EP, entidad encargada de los agentes metropolitanos. Según la institución, la agresión ocurrió en la ciudadela Urdesa, al norte de Guayaquil, alrededor de las 08:15 de este sábado 22 de noviembre.

El hecho se dio mientras los uniformados apoyaban un procedimiento por un siniestro de tránsito registrado en la zona.

RELACIONADAS Andrés Roche ofrece disculpas tras incidente e insultos en el Municipio de Guayaquil

Segura EP informó que los dos ciudadanos involucrados estaban presuntamente en estado etílico. La entidad rechazó de manera enfática el ataque: "Rechazamos todo acto de violencia", señaló en la publicación.

🔴 Agresión a Agentes de Control Municipal en Urdesa



Mientras brindaban apoyo en procedimiento a @ATM_Transito por un siniestro de tránsito, Agentes fueron agredidos por dos ciudadanos, quienes se negaron a acatar las disposiciones. ⤵️ pic.twitter.com/NJK6LQYWx1 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) November 22, 2025

En las imágenes se observa que los uniformados son atacados. La entidad añadió que, tras el incidente, los agentes, acompañados de personal de la ATM, presentaron la denuncia correspondiente, y se iniciaron las acciones legales.

Guayaquil: video muestra brutal agresión contra agentes de tránsito en Urdesa

La agresión generó preocupación entre los residentes de Urdesa, quienes reportaron que el hecho alteró la tranquilidad del sector.

La institución reiteró que continuará apoyando los operativos de control.

Agentes metropolitano presentaron la denuncia correspondiente, y se iniciaron las acciones legales Cortesía

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!