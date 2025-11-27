Operativo destapa red criminal de los Águilas: menores eran parte clave

Ocho meses de investigación permitieron a la Policía Nacional ejecutar un operativo la madrugada de este jueves 26 de noviembre en Guayaquil, que dejó como resultado diez personas detenidas, presuntos integrantes del grupo delictivo organizado conocido como Los Águilas. La intervención fue liderada por agentes de la Policía de la Zona 8 y se desarrolló de manera simultánea en varios sectores.

Datos de los detenidos

El general Walter Villarroel, comandante de la Zona 8, informó que la organización criminal es investigada no solo por delincuencia organizada, sino también por tráfico de drogas, utilización de menores de edad y falsificación de dinero. Según explicó, la banda trasladaba sustancias estupefacientes desde el norte del país hasta bodegas ubicadas en el distrito Durán, donde se realizaba la dosificación y empaquetado antes de distribuir la droga en sectores como Portete, Modelo y Pascuales. Parte del cargamento también era enviado a zonas de la región Costa.

Artículos y evidencias en control de la Policía Nacional francisco flores

Durante la investigación, la Policía logró vincular 25 personas al caso. De ellas, 15 ya habían sido detenidas previamente en distintas flagrancias que, según Villarroel, permitieron establecer el nexo con la organización. Los otros diez fueron capturados en los allanamientos ejecutados este jueves: se trata de cinco hombres y cinco mujeres, que contaban con boletas de detención. Las notificaciones al resto de procesados se realizan en los centros de privación de libertad donde permanecen recluidos.

En los operativos se decomisaron 4.600 gramos de clorhidrato de cocaína, USD 164 en billetes y monedas de baja denominación, 17 teléfonos celulares, cuatro balanzas grameras, así como tres motocicletas y tres vehículos utilizados presuntamente para el transporte, distribución de droga y movilización de los integrantes de la banda. Los indicios fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para peritajes y análisis complementarios que permitan ampliar la instrucción.

Uno de los aspectos más graves de la investigación es la presunta utilización de menores de edad para la venta y distribución de la droga. Villarroel detalló que algunos detenidos habrían involucrado incluso a sus propios hijos en estas actividades ilícitas, razón por la cual el caso también se investiga como un delito conexo a la delincuencia organizada. Por tratarse de niños, la Policía reservó detalles, pero informó que la situación ya fue notificada a las autoridades competentes.

La Policía continúa analizando la información obtenida para determinar si existen vínculos adicionales con otras estructuras criminales. Sin embargo, aseguró que, por los indicios reunidos, hay certeza preliminar de que los detenidos operaban bajo la organización Los Águilas.

