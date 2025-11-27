Macabro hallazgo en el norte de Guayaquil: ¿Qué se halló entre la basura?

La Policía llegó al sitio para acordonar e inspeccionar la escena en Colinas de la Alborada

El hallazgo fue en la ciudadela Colinas de la Alborad

La tarde de este miércoles 26 de noviembre se generó alarma entre los habitantes de Colinas de la Alborada, en el norte de Guayaquil, luego de que un cráneo humano fuera encontrado entre un montículo de basura en la vía pública. El hallazgo ocurrió cerca de la manzana 764. Este sector de la ciudad es parte del distrito Florida.

Versión oficial

De acuerdo con el información de la Policía, la alerta se dio a las 15:40 a través del ECU-911. Un patrullero que se encontraba cerca. Los uniformados tomaron contacto con un morador del sector, quien prefirió no identificarse, y aseguró que se percató de la presencia del cráneo mientras caminaba por la zona.

Colinas de la Alborada, norte de Guayaquil. FRANCISCO FLORES

"El ciudadano relató a los agentes que, al notar el objeto entre los desechos, decidió llamar de inmediato al ECU-911 para evitar que fuera manipulado por transeúntes o animales", indicó una fuente policial.

Esta situación generó preocupación entre los vecinos, quienes observaron desde sus viviendas el despliegue policial. La presencia de restos humanos en un área residencial encendió las alertas por un posible hecho violento o por la manipulación indebida de restos humanos.

Como parte de las primeras acciones, la Policía acordonó el área para restringir el ingreso de personas y preservar la escena.

Las autoridades coordinaron la llegada de unidades especiales para realizar el levantamiento técnico y determinar si el cráneo bajo qué circunstancias llegó al lugar.

