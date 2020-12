Las nuevas medidas en torno a la seguridad no son del agrado de todos los ciudadanos

Los delitos cometidos la semana pasada en Guayaquil y las muertes violentas ejecutadas, en sí, en toda la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón); obligaron a que la cúpula de la Policía Nacional haga base en la ciudad, y que las autoridades locales adopten nuevas medidas. Aunque no a todos los ciudadanos estas hoy los convencen.

Los agentes de la Policía Metropolitana, como lo aseguró ayer la alcaldesa Cynthia Viteri, durante la reunión que mantuvo con el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; se sumarán a los patrullajes en Guayaquil.

Los elementos, que venían ya haciendo operativos de control en los mercados y espacios públicos, pero que por primera vez van a patrullar con la asistencia de un policía (ejecutando una acción similar a la que hacen los agentes de prevención); se movilizarán en 63 camionetas, y circularán por los puntos más peligrosos de la Zona 8, entre ellos el Distrito Sur, Esteros y Durán.

#Guayaquil | Instalamos el Comité de Seguridad. Junto con la @alcaldiagye, @GoberdelGuayas, @PoliciaEcuador, entre otras instituciones, analizamos las estrategias integrales para combatir el delito y la violencia.



Se formarán comités en otras ciudades.#SeguridadParaTodos pic.twitter.com/xkmPXqnuRF — Patricio Pazmiño Castillo (@ppazminoec) November 30, 2020

También podrán usar armas no letales, como balas de gomas y gas lacrimógeno; una decisión que fue aprobada por Pazmiño, pero que no convence del todo a los ciudadanos.

“Siguen generándose medidas tibias, que no asustan a los delincuentes. Aquí, en Guayaquil, al menos, donde no hay piedad para matar a alguien, debería permitirse usar armas o defenderse. El problema es ese: se sigue cuidando al delincuente. Por eso estamos como estamos”, precisó Darío Monterrey, habitante de Urdesa.

Daniel Merino, urbanista y residente de la ciudadela La Garzota, comparte la opinión. “Decir que ponen a los metropolitanos, no es nada. Y no por menospreciar su actuación, sino porque mientras no estén dotados para defenderse de verdad, con armas de fuego y leyes que protejan a las víctimas, nada va a cambiar. ¿Bala de goma? Eso es chiste”, señaló.

Según aseguró Pazmiño, el próximo lunes el Comité de Seguridad se reunirá nuevamente para conocer los resultados que arrojen las mesas técnicas de trabajo, en la que abordarán temas como la big data de las instituciones, estrategias, acciones e indicadores de impacto.

Agregó que los operativos de control continuarán ejecutándose con los equipos de la Policía y con la asistencia de las Fuerzas Armadas y la ATM, especialmente en seis distritos y 18 puntos de “áreas de impacto ”.

En la actividad también se informó de la llegada de 150 agentes de los equipos tácticos del Grupo de Intervención y Rescate, Grupo de Operaciones Especiales y Grupo Especial Móvil Antinarcóticos.

Mientras que hoy se sumarán los 500 servidores policiales que anunció, hace unos días, la subcomandante general de Policía, Tanya Varela.

Para los ciudadanos, esta última medida sí dará resultados. “Ver a más agentes, por lo menos hará que los delincuentes tengan algo de recelo. Lo ideal sería que los militares en las calles se mantengan”.