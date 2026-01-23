Niño fue atropellado en Guayaquil: Vecinos piden medidas que eviten siniestros viales

En el sector de las calles 25 y la Q, buses estacionados impiden a los conductores ver a los peatones, denuncian moradores

Los restos de Caleb Soto, víctima de inseguridad vial con apenas 4 años, fueron velados en casa de un vecino.

Un trágico siniestro vial ocurrió la noche de este miércoles 21 de enero cuando Caleb, un niño de 4 años, fue atropellado mientras jugaba con sus hermanos en el sector de la 25 y la Q.

Según testigos de este sector del suroeste de Guayaquil, el pequeño cruzó la calle y un conductor no se percató, lo atropelló y falleció al instante.

Vecinos del sector denuncian que un bus estacionado en la vía obstaculizó la visibilidad del conductor, dificultando la percepción de los peatones y aumentando el riesgo de incidentes viales.

“Era un auto negro alto. Esos buses no dejan ver. Queremos luminarias”, contó uno de los residentes, haciendo énfasis en la escasa iluminación de la zona.

El niño era el tercero de cuatro hermanos. “Solo estaba jugando con sus hermanos y de repente ocurrió esto”, relató consternado uno de sus familiares.

Urge mejorar la seguridad vial para proteger a peatones

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que implementen medidas que eviten siniestros viales.

Los restos de Caleb son velados en la vivienda de un vecino que prestó parte de su hogar para este fin. La familia, con recursos limitados, hace un llamado a la solidaridad para poder cubrir los gastos del sepelio, que se realizará en la tarde de este viernes 23 de enero.

El suceso ha dejado consternada a toda la barriada, que recuerda al pequeño como un niño alegre y lleno de vida.

Los familiares y vecinos esperan que la tragedia sirva como alerta para mejorar la seguridad vial en la zona y proteger a otros niños.

