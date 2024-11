La magia de la Navidad iluminará al Malecón con energía solar

La alegría de la Navidad llegará de forma oficial la semana entrante a Guayaquil. Con o sin apagones, las fiestas de diciembre se llevarán a cabo, pero con conciencia: la crisis energética incita a hacer cambios. Esta vez el encendido del tradicional árbol en el Malecón 2000, ubicado en el corazón de la ciudad, se realizará, pero las luces que lo iluminan no estarán encendidas todo el tiempo ni de la forma habitual.

Según un comunicado enviado por el Cabildo, en el lugar se ultiman ya los detalles de lo que será el encendido de esta estructura de 23 metros de altura que, según datos de 2023, fue decorado con 17.000 luces led, copos de nieve artificiales, y una estrella de más de dos metros que adornaba su punta.

¿Cuándo se encenderá el árbol?

"Por décimo tercer año consecutivo, la imponente estructura y demás elementos navideños que adornan La Rotonda, están ultimando sus últimos detalles para el encendido oficial que se realizará a las 18:00 del miércoles 27 de noviembre. El tradicional nacimiento, con figuras en tamaño real, elaborado por artesanos locales, también estará presente, para conmemorar el real sentido de esta festividad. El Árbol de la Ciudad, continúa su montaje", detalló el anuncio; en el que no se detalla aún qué otras actividades se prevé para diciembre.

En el Malecón 2000 se están realizando los últimos retoques en las estructuras que serán parte del encendido del árbol. Cortesía

¿Permanecerá encendido?

Aunque el Municipio no lo detalló en el comunicado, ante la consulta de EXPRESO respecto a si, teniendo en cuenta la crisis energética que experimenta Ecuador, mantendrán el árbol encendido; el Municipio aseguró que lo hará pero solo por dos horas diarias y en la noche; y que eso se lo hará únicamente con energía limpia, con paneles solares. A la ciudadanía le parece una buena idea.

Encendido del árbol de Navidad en Policentro. Carlos Pino

"Creo que está actuando con responsabilidad, que es lo que necesitamos ahora. La Navidad es hermosa, mi época favorita del año, amo ver focos y luces de colores encendiendo cada rincón de las calles y los barrios. Sin embargo sé que no es justo para nadie hacerlo ahora. Por lo que toca adornar con otras tantas cosas lindas, no con luces. Y me refiero a que se lo haga no solo en el Malecón, sino en los hogares; en las empresas privadas y públicas. En todos lados. Ahora toca reinventarse en Navidad", señaló Nora Carvallo, guayaquileña, habitante de Urdesa.

De forma similar opinó Lisbeth Cantos, guayaquileña que se describe como 'Navilover' (amante de la Navidad). Aseguró que en un inicio le costó pensar que no encendería su casa como antes. No obstante ha encontrado luces que se cargan con energía solar. "Son en forma de cascada y las tengo colgadas en los balcones. Ahora hay tantas cosas innovadoras que nos ayudan a reemplazar la energía, al menos en cosas como estas. Que la energía nos hace falta, sí, es una realidad. Quiero que el problema se arregle. Sin embargo en cuanto adornos hay formas de ayudarse. En lo personal, iré con mi familia al encendido del árbol del Malecón, así se encienda por poco tiempo. Lo que cuenta es el detalle. El Policentro hizo lo mismo: tremendo espec´táculo y, por conciencia social, no enciende el arbol. Pero ahí está, lo veo cada que paso. Llegó la Navidad a Guayaquil", señaló.

