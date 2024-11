Los cortes de luz posponen el alumbrado navideño de los hogares

Llegó noviembre y las calabazas de octubre se cambian por bastones de caramelo; Papá Noel toma el lugar de las decoraciones de brujillizas, y las luces empiezan a adornar los balcones porteños a vísperas de la Navidad. Solo que este año no está garantizada la luz.

El panorama

Una muestra del contexto local se resume en el hogar de María José Avellán, quien ‘pone la Navidad’ en el feriado de Día de los Difuntos todos los años: ‘‘coincide que es uno de los feriados más largos y podemos colocar todos los adornos, también ver qué cosas hacen falta y comprarlas a tiempo; para que se pueda apreciar más tiempo todo’’, cuenta a EXPRESO.

Sin embargo, con la crisis energética, los adornos pasarán más tiempo en la oscuridad de sus cajas. ‘‘Aún no los ponemos, por los apagones de estos últimos meses, hay mucho desánimo e incertidumbre de cuándo acabarán. Aquí ponemos focos hasta en los árboles y al haber cortes tan extensos o que no se cumplen, no solo queman los focos, sino que no se los puede apreciar realmente’’, acotó.

Es ese desánimo por los apagones lo que hizo que los entusiastas de estas festividades se tengan que esperar para hacer sus decoraciones y compras navideñas: 66 % de los lectores que participaron en una reciente encuesta de este Diario en la red social X, indicaron que no pondrán ningún tipo de arreglo festivo; también se refleja en la baja demanda de artículos navideños en octubre.

#DebateExpreso: ¿Para esta Navidad has pensado en no colocar decoración luminosa a modo de gesto por los apagones? — Diario Expreso (@Expresoec) November 6, 2024

¿No poner navidad para ahorrar energía?

‘‘Sin dar una cifra exacta, se puede decir que hubo un 20 % menos de demanda en nuestros productos en comparación a octubre del año pasado’’, cuenta Johanna Bucheli, colaboradora de Sukasa y administradora del Salón de Navidad del centro comercial Albán Borja. Ella también destaca que, dentro de la oferta que se maneja actualmente, figuran luces ledes que se recargan con luz solar, para exteriores, junto con otros productos a batería.

Al Salón de Navidad se acercan los ciudadanos más entusiastas de la Navidad. Miguel Canales

‘‘También hay una amplia gama de velas que han llevado. Están las estructuras en miniatura de la marca Lemax, esos sí se venden desde septiembre por los coleccionistas’’, agregó, resaltando que para ellos la Navidad es familia, amor e ilusión, por lo que expresan una postura positiva para que los clientes no sean persuadidos por la idea de no celebrar las fiestas.

En este local figuran pequeños letreros que indican que las luces navideñas representan un ahorro en consumo, citan que 1.000 ‘lucecitas’ consumen 12 watts por hora, radicalmente menos que una bombilla led que consume 75W.

Esto, a propósito de ciudadanos que piensan en la decoración navideña se refleja significativamente en la planilla de luz. ‘‘Mire cómo están las hidroeléctricas, ¿y así vamos a poner más luces? Hay que ser consciente porque igual la Navidad se ilumina en el corazón’’, comenta la ciudadana Julieta Arias, quien reside en La Pradera

Refuta a estas teorías el ingeniero eléctrico Eduardo Barredo: ‘‘efectivamente el consumo, efecto de la tecnología led, es cada vez más pequeño. A menos que sean decoraciones exuberantes, en un mes de consumo solamente representan un poco más de 8 kilovatios por hora’’, explicó.

Otros prefieren decoraciones más discretas, pero mantener vivo el espíritu de Navidad. EXPRESO

Para Barredo, es positivo que las personas estén desarrollando una conciencia de ahorro energético, pero no se debería exagerar. ‘‘Es una forma de la ciudadanía para colaborar, en medio de una crisis energética. No lo llevaría al extremo de no poner ninguna iluminación, porque también eso afecta un poco a nuestros sentimientos religiosos de que debe celebrar una de estas fechas. Veo bien que las personas deseen celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús’’, dijo, agregando también que igual considera que tener un alumbrado festivo excesivo, puede denotar a la comunidad que ‘‘no le importa’’ la situación actual, pero que es subjetivo.

Barredo aprovechó también hacer un llamado de atención a la ciudadanía, que se interese más por acciones que verdaderamente ahorren energía en el hogar, no solo en este periodo de crisis, sino también por el medio ambiente.

Los cortes de energía, que recientemente la ministra encargada, Inés Manzano, dijo que aumentarían por lo ‘dinámica’ que está haciendo la crisis, están atrasando el fulgor de la Navidad, pero la ciudadanía expresa el optimismo de iluminar -al menos- el ímpetu de celebrar una fiesta de alegría y solidaridad.

